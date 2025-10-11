블랙핑크 지수, 외국 남성과 얼굴 밀착 투샷 "친절하고 멋진 목소리"

기사입력 2025-10-11 09:23


[스포츠조선 정안지 기자] 블랙핑크 지수가 팝 가수 제인(ZAYN)과의 다정한 모습을 공개했다.

지수는 10일 "Something very special we've been working on is finally out.(우리가 작업했던 아주 특별한 것이 드디어 나왔다.)"며 제인과의 첫 컬래버레이션 소감을 전했다.

이와 함께 지수는 제인과 함께 촬영한 사진을 공유했다. 이때 다정하게 얼굴을 맞댄 채 촬영하고, 애교 가득한 표정에서 즐거움 가득한 현장의 분위기를 느낄 수 있었다.

또한 제인이 지수의 어깨에 얼굴을 올린 채 진행한 촬영컷도 공개, 두 사람의 훈훈한 비주얼을 눈을 뗄 수 없게 만들었다.

지수는 "I hope this song reaches many hearts. Let's never forget that everything we've been through was for the future (이 노래가 많은 마음에 마음에 닿기를 바란다. 우리가 겪었던 모든 것이 미래를 위한 것이었다는 것을 절대 잊지 말자.)"고 전했다.

그러면서 제인을 향해 "working with you has been truly special. I'm so grateful for your kindness and your incredible voice. (함께한 시간은 정말 소중했다. 친절함과 멋진 목소리에 정말 감사하다)"라며 함께 호흡을 맞춘 소감도 전했다.


앞서 지수는 10일 0시(이하 한국 시간) 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'EYES CLOSED(아이즈 클로즈드) (Feat. ZAYN)'를 발매했다. 'EYES CLOSED'는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 'AMORTAGE(아모르타주)' 이후 8개월 만에 선보인 솔로 싱글이다.

특히 지수와 제인의 첫 번째 컬래버레이션이라는 점에서 전 세계 음악 팬들의 큰 관심을 받고 있다. 제인은 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 실력 있는 팝 가수로, 빌보드 메인 차트 'HOT 100' 1위를 달성한 'Pillowtalk(필로우톡)'을 비롯해 다양한 히트곡을 갖고 있다.


지수 특유의 매력적인 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 이번 'EYES CLOSED'에서 조화롭게 어우러져 리스너들에게 새로운 경험을 선사했다.

anjee85@sportschosun.com

