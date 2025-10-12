최홍만, 이상형 168→165cm 정정 요청 이유는? "♥썸 진행 중"(…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 최홍만이 현재 진행 중인 '썸'에 대해 고백해 눈길을 끌었다.
또한 최홍만은 이상형을 뒤바꾼 썸 비하인드 스토리를 대방출, 도파민을 폭발시켰다. 이상형을 공개한 뒤 10명에게 연락받았다는 그는 그중 한 명과 썸이 진행 중이라고 전했다. "썸녀가 기존 제 이상형 키 168cm에서 165cm라고 정정해달라고 했다"라는 최홍만의 말에 참견인들은 그린라이트라며 심쿵해했다.
그런가 하면 최홍만은 농부가 본업인 부상훈 매니저가 운영하는 귤 농장의 아르바이트생으로 변신했다. 노후 대비로 3년 정도 일을 배우고 있다는 그는 야무지게 준비를 마쳤다. 귤나무보다 큰 키를 이용해 높은 곳에 달린 귤을 수확하고 한 손에 귤을 6개씩 잡는 최홍만은 지난 떡집 알바에 이어 이번에도 일당백 활약을 펼쳤다. 또한 일하는 도중엔 빵과 바나나우유를 몰래 즐기는 장면도 포착되어 웃음을 유발하기도 했다. 찐 가족처럼 매니저들과 그의 가족과 함께 일하는 최홍만의 모습은 보는 이들에게 흐뭇함을 불러왔다.
시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 '전참시' 368회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 1.5%를 기록하며 동시간대 방영된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 특히 스튜디오에서 최홍만이 사자와 호랑이, 곰은 모두 이길 수 있지만 세상 작은 칠게는 무섭다고 질색하는 장면은 분당 최고 시청률 4.8%까지 치솟으며 시청자들에게 유쾌함을 선사했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com