이준호, 父사망 후 각성했다..압구정 날라리 은퇴→초보 상사맨 시작('태…

[스포츠조선 조지영 기자] 압구정 날라리에서 태풍상사를 책임진 초보 상사맨이 된 이준호의 생존기가 본격적으로 펼쳐진다.
이와 관련 공개된 스틸컷 속엔 태풍상사로 출근한 태풍의 모습이 담겨 있다. 첫날에는 동서남북 종이접기를 하며 주변을 살피고 있지만, 점차 일을 익혀가는 그의 표정엔 변화가 스민다. 또 다른 이미지는 거래처와 소통하는 장면으로, 어느새 제법 '상사맨' 같은 분위기가 엿보인다. 비록 아직은 모르는 게 많은 초짜이지만, 번뜩이는 감과 행동력으로 태풍상사 직원들도 놀라게 만들 예정이라고. 과연 태풍이 태풍상사를 부도의 위기에서 구해낼 수 있을지 이목이 집중된다.
그런 그의 옆에는 에이스 경리 오미선(김민하)이 함께 한다. 지난 방송에서 두 사람은 흥미로운 첫 만남을 가졌다. 밤새도록 온실에서 꽃을 가꾸느라 피곤했던 태풍은 지하철을 기다리며 자신이 재배한 코스모스를 품에 안고 꾸벅꾸벅 졸았다. 그러다 앞에 서있던 미선의 어깨에 머리를 박는 실례를 범하기도 했다. 그렇게 졸음과 씨름을 하면서도 할머니에게 앉은 자리를 양보하는 태풍을 호기심 어린 눈으로 보던 미선. 그런데 태풍의 시선이 자신에게 꽂히자 어찌할 바를 몰랐다. 사실 태풍은 미선이 들고 보던 신문의 백화점 명품 광고에 꽂힌 것이었지만, 자꾸만 내려앉는 눈꺼풀을 열심히도 부라리던 그는 미선에게 아주 강렬한 인상을 남겼다. 그래서인지 그가 떨어트리고 간 한 송이의 코스모스를 태풍상사 사무실에 꽂아두기도 했다.
제작진은 "2회에서는 아버지의 부재 속에서 처음으로 사회와 맞닥뜨리게 된 강태풍의 진짜 성장기가 본격적으로 펼쳐진다"며, "무모하지만 진심이 있는 태풍의 첫 출근기를 함께해달라"고 전했다. 이어 "이준호와 김민하가 만들어낼 현실적이고도 따뜻한 '상사맨 케미'가 극의 또 다른 관전 포인트가 될 것"이라며 기대를 당부했다. '태풍상사' 2회는 오늘(12일) 일요일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com