변요한, 김종국 보다 더 한 피지컬X뇌지컬..'만능 열정캐'로 '런닝맨' 장악

기사입력 2025-10-12 14:13


변요한, 김종국 보다 더 한 피지컬X뇌지컬..'만능 열정캐'로 '런닝맨'…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 변요한이 김종국을 뛰어넘은 열정으로 '런닝맨'을 사로잡는다.

12일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 1등보다 어렵다는 3등 만들기 싸움이 펼쳐진다.

최근 진행된 녹화는 '중간만 사는 세계' 레이스로 꾸며져 눈치 하나로 적절한 소비를 거듭해 1등도 꼴등도 아닌, 중간계의 3등을 해야만 우승할 수 있었다. 이에 시작부터 레이스에 과몰입해 팀원들의 견제 1순위로 등극한 인물이 배우 변요한이었다.

두뇌 싸움에 취약한 나머지 육감으로 중간값을 때려 맞히려는 팀원들과 달리, 변요한은 치밀한 계산을 염두에 둔 블러핑을 선보여 모두의 감탄을 자아냈다. 또한 미션에서는 김종국보다 더 온몸을 내던지는 열정을 선보이며 피지컬·뇌지컬, 두 가지를 모두 갖춘 '만능 열정캐'의 면모를 뽐냈다. 첫 등장의 수줍음은 온데간데없이 열정 MAX를 찍은 그의 모습은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

그런가 하면 이번이 첫 예능 나들이인 배우 방효린은 '런닝맨' 공식 최약체 지석진에게마저 털리는 수모를 겪으며 험악한 예능계에 발을 디뎠다. 그럼에도 아낌없이 베푸는 모습에 지석진마저 "아무리 순둥이여도 이러면 곤란하다"라며 난감해했다. 그러나 지석진을 향한 이런 온정이 오히려 독이 되어 엄청난 후폭풍을 불러왔다는데 예능판에 전례 없는 매력으로 새로운 승부 패러다임을 쏘아 올린 방효린의 매력에도 이목이 쏠린다.

더도 말고 덜도 말아야 하는 '중간만 사는 세계' 레이스는 오늘(12일) 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

