'걸'로 사랑받은 파이브 장해영, 암 투병 중 숨져…향년 45세[종합]

기사입력 2025-10-12 14:59


'걸'로 사랑받은 파이브 장해영, 암 투병 중 숨져…향년 45세[종합]
故 장해영. '슈가맨' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 파이브(F-IV) 출신 가수 장해영이 암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 45세.

파이브 멤버 김현수는 지난 10일 자신의 SNS에 장해영의 프로필 사진을 올리며 "잘 가라. 하늘나라에서 다시 만나면 다시 노래하자"라는 글로 동료의 비보를 전했다.

장해영은 지난 6일 암 투병 중 별세한 것으로 알려졌다.

고인의 별세 소식이 전해지자 팬들과 네티즌들은 그의 SNS 계정과 관련 게시물에 "좋은 곳에서 편히 쉬세요", "그 시절 노래를 잊지 않겠습니다" 등 추모의 메시지를 남기고 있다. 그룹 쥬얼리 출신 조민아 또한 11일 자신의 SNS에 "해영 오빠, 아프지 않은 곳에서 실컷 노래하기를. 다시 만나면 멋진 콤비로 또 MC하자. 기도하고, 기도할게 #삼가고인의명복을빕니다"라는 글과 함께 국화꽃 사진을 올리며 고인을 애도했다.

1980년생인 장해영은 1997년 그룹 '키드'로 데뷔했으며, 이후 서지원·우정태 등과 함께 4인조 그룹 파이브(F-IV)를 결성해 '걸(Girl)', '반지', '아임 쏘리(I'm Sorry)', '알면서도' 등으로 사랑받았다. 2009년에는 솔로 싱글 '못생겨서 미안해요'를 발매하며 독자 활동을 이어갔다.

2016년에는 파이브 멤버들과 함께 JTBC 예능 프로그램 '투유 프로젝트-슈가맨'에 출연해 오랜만에 무대에 서기도 했다. 당시 그는 투자 관련 프리랜서로 일하고 있다고 밝히며 근황을 전했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

'韓 피겨 미래 밝다' 男 서민규→최하빈, 女 김유재→김유성 '주니어 그랑프리 파이널' 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.