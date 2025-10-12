'걸'로 사랑받은 파이브 장해영, 암 투병 중 숨져…향년 45세[종합]

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 파이브(F-IV) 출신 가수 장해영이 암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 45세.
고인의 별세 소식이 전해지자 팬들과 네티즌들은 그의 SNS 계정과 관련 게시물에 "좋은 곳에서 편히 쉬세요", "그 시절 노래를 잊지 않겠습니다" 등 추모의 메시지를 남기고 있다. 그룹 쥬얼리 출신 조민아 또한 11일 자신의 SNS에 "해영 오빠, 아프지 않은 곳에서 실컷 노래하기를. 다시 만나면 멋진 콤비로 또 MC하자. 기도하고, 기도할게 #삼가고인의명복을빕니다"라는 글과 함께 국화꽃 사진을 올리며 고인을 애도했다.
1980년생인 장해영은 1997년 그룹 '키드'로 데뷔했으며, 이후 서지원·우정태 등과 함께 4인조 그룹 파이브(F-IV)를 결성해 '걸(Girl)', '반지', '아임 쏘리(I'm Sorry)', '알면서도' 등으로 사랑받았다. 2009년에는 솔로 싱글 '못생겨서 미안해요'를 발매하며 독자 활동을 이어갔다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com