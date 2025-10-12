"월 매출 3억원"…갓포 1세대 배제훈 셰프, 정호영 무시 논란 터졌다(…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 갓포 1세대인 배재훈 셰프가 역대급 매출을 자랑해 눈길을 끈다.
이날 방송에서 정호영의 오랜 라이벌이자 갓포 1세대 배재훈 셰프는 "월 매출이 3억"이라고 밝혀 전현무와 박명수를 깜짝 놀라게 한다. 이어 "호영 형님은 하루에 천만 원 못 찍어요?"라며 정호영을 도발한다. 이에 정호영은 "나도 일 년에 한 번씩은 천만 원 매출한다"라고 자존심을 세우지만 가만히 보고 있던 정호영의 직원이 "두 가게 합쳐서"라고 덧붙여 웃음을 유발한다.
배재훈 셰프는 특급 단골 손님들을 공개해 또 한 번 모두를 놀라게 한다. 그는 "이병헌, 태양, 신동엽, BTS 진도 주요 고객"이라며 남다른 스케일을 보여준다고.
월 매출 3억 원의 배재훈 셰프와 두 가게 합쳐서 가끔 월 천만 원 매출의 정호영의 맞대결 결과는 어떨지 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.
한편 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
