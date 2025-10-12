"월 매출 3억원"…갓포 1세대 배제훈 셰프, 정호영 무시 논란 터졌다('사당귀')

기사입력 2025-10-12 15:41


[스포츠조선 조지영 기자] 갓포 1세대인 배재훈 셰프가 역대급 매출을 자랑해 눈길을 끈다.

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램으로 326회는 최고 시청률 5.7%를 기록하며 175주 연속 동 시간대 예능 1위를 이어갔다 (닐슨 코리아 기준)

12일 방송되는 '사당귀' 327회는 정호영과 배재훈 셰프의 역대급 빅매치가 펼쳐지는 가운데, 두 셰프의 신경전이 쫄깃한 재미를 선사한다.

이날 방송에서 정호영의 오랜 라이벌이자 갓포 1세대 배재훈 셰프는 "월 매출이 3억"이라고 밝혀 전현무와 박명수를 깜짝 놀라게 한다. 이어 "호영 형님은 하루에 천만 원 못 찍어요?"라며 정호영을 도발한다. 이에 정호영은 "나도 일 년에 한 번씩은 천만 원 매출한다"라고 자존심을 세우지만 가만히 보고 있던 정호영의 직원이 "두 가게 합쳐서"라고 덧붙여 웃음을 유발한다.

배재훈 셰프는 특급 단골 손님들을 공개해 또 한 번 모두를 놀라게 한다. 그는 "이병헌, 태양, 신동엽, BTS 진도 주요 고객"이라며 남다른 스케일을 보여준다고.

한편, 이 날 두 셰프의 자존심을 건 맞대결에 심사위원으로 나선 20년차 미식가 배동렬은 최근 미식을 위해 싱가폴, 중국, 일본 등을 다녀왔다는 사실을 공개하며 "한 끼 식사로 차 한 대 값을 경험했다"고 밝히자, 박명수는 "진짜요?"라며 놀라움을 금치 못한다고.

월 매출 3억 원의 배재훈 셰프와 두 가게 합쳐서 가끔 월 천만 원 매출의 정호영의 맞대결 결과는 어떨지 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

