'63세' 톰 크루즈, '미션 임파서블' 안 끝났다..26세 연하♥ 여친과 우주서 네 번째 결혼[SC할리우드]

기사입력 2025-10-12 16:23


'63세' 톰 크루즈, '미션 임파서블' 안 끝났다..26세 연하♥ 여친…

[스포츠조선 조지영 기자] 할리우드 스타 톰 크루즈(63)가 26세 연하 연인인 배우 아나 디 아르마스(37)와 우주 결혼식을 계획했다는 소식이 전해졌다.

11일(현지시각) 미국 연예 매체 레이더온라인은 톰 크루즈와 아나 디 아르마스가 영화 '미션 임파서블'의 에피소드를 떠올리게 하는 우주 결혼식을 계획하고 있다고 보도해 화제를 모았다.

한 연예계 소식통은 "톰 크루즈와 아나 디 아르마스 모두 도전과 모험을 좋아한다. 두 사람이 약혼한 사이는 아니지만 톰 크루즈는 이미 상상을 초월하는 스케일의 결혼식을 생각하고 있다"며 "톰 크루즈는 평소 우주 여행에 많은 관심을 보여왔는데, 결혼식 역시 우주에서 진행하는 것을 계획하는 것 같다. 우주에서 결혼하는 최초의 부부가 되는 일에 설레고 있다"고 밝혔다.

이어 "두 사람은 최대한 평범하지 않은 결혼식을 원하고 있다. 두 사람에게 결혼식은 단순한 예식이 아닌 자신들의 열정을 표현할 수 있는 기회라고 생각하는 것 같다. 톰 크루즈와 아나 디 아르마스의 결혼식은 파격적인 행사가 될 것이다"고 덧붙였다.

톰 크루즈는 우주 결혼식 외에도 수중, 스카이다이빙 결혼식 등 독특한 결혼식을 고려하고 있다고 전해졌다.

앞서 톰 크루즈는 지난 1987년 미미 로저스와 결혼 후 1990년 이혼, 1990년 니콜 키드먼과 결혼해 2001년 이혼, 2006년 케이티 홈즈와 결혼 후 2012년 이혼했다. 특히 톰 크루즈는 케이티 홈즈와 이혼 과정에 사이언톨로지 교리 문제가 불거지면서 한동안 잡음을 일으켰다.

이러한 톰 크루즈는 최근 아나 디 아르마스와 열애설이 불거져 전 세계 이목을 끌었다. 톰 크루즈는 아나 디 아르마스와 열애설을 인정하지 않다가 지난 7월 파파라치를 통해 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 공개되면서 공식적으로 공개 연애를 시작했다. 아나 디 아르마스는 영화 '노크 노크' '블레이드 러너 2049' '007 노 타임 투 다이' '더 그레이 맨' '블론드' 등에 출연했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.