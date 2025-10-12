'63세' 톰 크루즈, '미션 임파서블' 안 끝났다..26세 연하♥ 여친…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 할리우드 스타 톰 크루즈(63)가 26세 연하 연인인 배우 아나 디 아르마스(37)와 우주 결혼식을 계획했다는 소식이 전해졌다.
이어 "두 사람은 최대한 평범하지 않은 결혼식을 원하고 있다. 두 사람에게 결혼식은 단순한 예식이 아닌 자신들의 열정을 표현할 수 있는 기회라고 생각하는 것 같다. 톰 크루즈와 아나 디 아르마스의 결혼식은 파격적인 행사가 될 것이다"고 덧붙였다.
톰 크루즈는 우주 결혼식 외에도 수중, 스카이다이빙 결혼식 등 독특한 결혼식을 고려하고 있다고 전해졌다.
이러한 톰 크루즈는 최근 아나 디 아르마스와 열애설이 불거져 전 세계 이목을 끌었다. 톰 크루즈는 아나 디 아르마스와 열애설을 인정하지 않다가 지난 7월 파파라치를 통해 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 공개되면서 공식적으로 공개 연애를 시작했다. 아나 디 아르마스는 영화 '노크 노크' '블레이드 러너 2049' '007 노 타임 투 다이' '더 그레이 맨' '블론드' 등에 출연했다.
