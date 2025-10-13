'정년이' 국극 공주 김윤혜, 품절녀 된다..비연예인 ♥연인과 10월 2…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김윤혜가 10월의 신부가 된다.
앞서 김윤혜는 지난 2002년 패션 매거진 '보그걸' 표지 모델로 데뷔한 이후 배우로 전향해 '최강! 울엄마' '이웃집 꽃미남' '엽기적인 그녀' '빈센조' '정년이' '나의 완벽한 비서' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 '정년이'에서는 매란국극단의 공주 서혜랑을 연기해 많은 사랑을 받았다.
<이하 제이와이드컴퍼니 공식입장 전문>
김윤혜 배우 관련 기쁜 소식이 있어 전해 드립니다.
오는 25일 김윤혜 배우가 평생의 동반자로 함께할 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺게 되었습니다.
결혼식은 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족들을 배려해 서울 모처에서 조용히 식을 올릴 예정입니다. 이외 결혼식과 관련한 세부 사항은 말씀드릴 수 없는 점 너그러이 양해 부탁드립니다.
언제나 한결같이 김윤혜 배우를 사랑해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 인생의 새로운 출발을 앞둔 김윤혜 배우에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드리겠습니다.
김윤혜 배우는 앞으로도 배우로서 다양한 작품을 통해 좋은 모습을 보여드릴 예정입니다.
감사합니다.
