투어스 "옛날 영상 보면 어려, 비주얼 많이 변해…교복 벗고 테크웨어 입…

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 성장한 점을 짚었다.
신보 타이틀곡 '오버드라이브'는 통해 사랑에 푹 빠진 청춘의 역동적인 감정이 담긴 곡이다. "심장이 쿵", "더는 못 참겠어", "원래 다 이런가요?"처럼 일상 언어를 그대로 옮겨온 듯한 가사는 사랑이라는 익숙지 않은 감정에 당황하면서도 강하게 빠져드는 순간을 생생히 전달한다.
도훈은 "기존에 보여드린 밝은 청량감에 한층 더 박력 넘치는 모습이 들어가 있다. '심장이 쿵'이라는 가사가 재밌다. 좋아하는 감정을 잘 표현한 것 같다"라며 곡을 소개했다.
퍼포먼스에는 지훈이 참여해 눈길을 끈다. 지훈은 "퍼포먼스도 기존 저희 모습보다 좋아서 미치는 모습을 개개인으로 표현하려고 했다. 여섯 명의 매력과 캐릭터가 보이는 재미가 있다"라고 귀띔했다.
이어 "안무 작업에 참여해서 영광이었다. 멤버들이 행복했으면 해서, 그런 파트를 만드려고 했다. 무언가에 미쳐서 푹 빠진 감정을 표현하기 위해, 무대 위에서 춤과 노래로만 채우기보다는 눈을 마주치는 파트를 많이 만드려고 했다"라고 설명했다.
지난해 1월 데뷔 후 대세 K팝 그룹으로 성장한 점도 짚었다. 한진은 "목소리가 많이 성장한 것 같다. 음악도 저희 성장에 맞춰 변한다고 느껴진다. 옛날 영상보면 많이 어려보이더라"고 했고, 경민은 "스타일과 비주얼적으로도 많이 변한 것 같다. 교복을 많이 입었는데, 테크웨어를 처음 입었다"고 돌이켰다.
투어스만의 무기로는 영재가 "맑은 독기라 생각한다. 저희 음악을 들어주시는 분들이 '투어스 음악은 밝고 경쾌한데, 춤은 어려워 보인다. 투어스가 추니까 쉬워 보이지'라는 감사한 반응을 해주셨다. 그래서 맑은 독기가 저희 무기라 생각한다"고 자부했다.
투어스는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '플레이 하드'를 발매한다.
