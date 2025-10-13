윤석민, '전설의 팜 볼' 퍼펙트 이닝 노린다..이종범 감독 '믿을맨' …

|
[스포츠조선 조지영 기자] JTBC '최강야구' 윤석민이 슬라이더에 이어 '전설의 팜볼'을 예고한다.
JTBC 대표 야구 예능 프로그램 '최강야구'는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램으로, 오늘(13일) 방송되는 121회에서 브레이커스의 두 번째 선수 영입전이 그려진다.
현역시절 어깨 부상 후 은퇴한 윤석민은 '최강야구'를 시작하며 "한쪽 어깨를 안 써도 사는 데는 지장 없다"며 모든 것을 쏟아붓겠다는 각오를 전해 팬들을 뭉클하게 했다. 이 같은 각오를 보여주는 듯 윤석민은 첫 경기에서 전성기 시절을 연상케 하는 슬라이더로 삼구 삼진을 유도해 짜릿한 전율을 선사했다. 그의 간절한 진심과 완벽한 투구가 연일 화제를 불러일으킨 가운데, 윤석민의 두 번째 등판이 더욱 기대를 모은다.
윤석민은 두 번째 등판을 앞두고 "볼넷 없는 퍼펙트 이닝을 만들고 싶다"라고 자신한다. 특히 윤석민은 비장의 무기로 이번에는 '전설의 팜 볼'을 예고한다. 윤석민이 '전설의 팜 볼'을 던지자 경기장의 모든 이들은 두 눈을 의심하며 마운드 위 투수 윤석민을 바라봤다는 후문. 특히 이종범 감독이 윤석민에게 "석민이가 타자의 심리를 잘 꿰뚫는다"라고 극찬하며, 윤석민은 이종범의 믿을맨에 등극한다고 전해져 기대감을 고조시킨다.
모두의 눈을 의심케 한 윤석민의 '전설의 팜 볼'은 오늘 '최강야구' 본 방송에서 확인할 수 있다.
JTBC 대표 야구 예능 프로그램 '최강야구'는 매주 월요일 밤 10시 30분 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com