이지혜, 비보에 오열했다 "6개월 시한부 선고받아..마음의 준비 중"

13일 '밉지않은 관종언니' 채널에는 '방송, 육아, 사업 24시간이 모자란 워킹맘 이지혜의 살인적인 일상 vlog (유준이 놀러옴)'이라는 영상이 게재됐다.
이지혜는 반려견 요다의 상태가 안 좋다는 소식을 듣고 병원으로 달려갔다. 이어 자신을 보고도 별 반응이 없는 요다를 보며 눈물을 쏟았고 "뼈밖에 없다"라며 안쓰러워했다. 의사는 이지혜에게 "요다가 힘이 없긴 하다. 어제는 일어나지도 못 할 정도였는데 그래도 약물에 반응을 잘 하고 있다"라고 알렸고, 이지혜는 "저렇게 마르지 않았는데... 몸이 반으로 줄었다. 제가 아기 때부터 키워서 저를 모르지 않을 텐데"라며 다시 눈물을 쏟았다.
요다가 퇴원한 후, 이지혜는 요다를 부모님 집이 아닌 자신의 집으로 데리고 왔다. 이지혜는 요다의 산소방을 마련, "살아갈 날이 길어야 6개월이라고 한다. 산소방에서 혼자 열심히 견뎌내는 중이다. 마음의 준비를 하고 있다"라며 착잡한 심경을 전했다.
이지혜는 영상 설명란을 통해 "사실 조금 힘든 시기입니다. 오랫동안 키우던 강아지가 많이 안 좋아서 시한부 통보를 받았어요. 얘기하면 또 눈물 날까봐 여기까지"라며 응원을 당부하기도 했다.