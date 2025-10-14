이지혜, 비보에 오열했다 "6개월 시한부 선고받아..마음의 준비 중"

기사입력 2025-10-14 08:35


이지혜, 비보에 오열했다 "6개월 시한부 선고받아..마음의 준비 중"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 반려견의 시한부 판정 소식에 눈물을 쏟았다.

13일 '밉지않은 관종언니' 채널에는 '방송, 육아, 사업 24시간이 모자란 워킹맘 이지혜의 살인적인 일상 vlog (유준이 놀러옴)'이라는 영상이 게재됐다.

이지혜는 반려견 요다의 상태가 안 좋다는 소식을 듣고 병원으로 달려갔다. 이어 자신을 보고도 별 반응이 없는 요다를 보며 눈물을 쏟았고 "뼈밖에 없다"라며 안쓰러워했다. 의사는 이지혜에게 "요다가 힘이 없긴 하다. 어제는 일어나지도 못 할 정도였는데 그래도 약물에 반응을 잘 하고 있다"라고 알렸고, 이지혜는 "저렇게 마르지 않았는데... 몸이 반으로 줄었다. 제가 아기 때부터 키워서 저를 모르지 않을 텐데"라며 다시 눈물을 쏟았다.


이지혜, 비보에 오열했다 "6개월 시한부 선고받아..마음의 준비 중"
요다가 퇴원한 후, 이지혜는 요다를 부모님 집이 아닌 자신의 집으로 데리고 왔다. 이지혜는 요다의 산소방을 마련, "살아갈 날이 길어야 6개월이라고 한다. 산소방에서 혼자 열심히 견뎌내는 중이다. 마음의 준비를 하고 있다"라며 착잡한 심경을 전했다.

이지혜는 영상 설명란을 통해 "사실 조금 힘든 시기입니다. 오랫동안 키우던 강아지가 많이 안 좋아서 시한부 통보를 받았어요. 얘기하면 또 눈물 날까봐 여기까지"라며 응원을 당부하기도 했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

은지원·강남, 하와이 반전 인연…"같은 선생님한테 퇴학 당해"

5.

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

은지원·강남, 하와이 반전 인연…"같은 선생님한테 퇴학 당해"

5.

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

2.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

3.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

4.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

5.

'KBO 역사상 이런 일은 없었다' 17구 자욱놀이, 포스트시즌 역대 최다 역사였다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.