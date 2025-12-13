"안정 주는 사람" 변요한♥티파니, 열애 1년반만 '결혼' 결심 이유 [종합]
[스포츠조선 정안지 기자]배우 변요한과 배우 겸 소녀시대 멤버 티파니 영이 결혼을 전제로 열애 중임을 밝혔다. 이 과정에서 두 사람은 서로를 향한 믿음과 애정을 드러내 눈길을 끌었다.
변요한과 티파니 영은 13일 자신의 SNS를 통해 손편지를 공개하며 결혼을 전제로 열애 중임을 밝혔다.
두 사람은 지난해 5월 공개된 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연한 것을 계기로 연인으로 발전했다. 특히 한 매체에 따르면 두 사람은 열애 약 1년 반 만인 내년 가을 결혼식을 올릴 예정이라고 밝혔다.
먼저 변요한은 팬들에게 감사의 말을 전한 뒤 "갑작스런 소식이 놀라실까 조심스럽고 긴장되는 마음"이라며 "결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.
그는 "아직 구체적으로 결정된 일정이나 계획은 없지만, 무엇보다 이 소식을 팬 여러분께 가장 먼저 전하고 싶다는 마음이 늘 컸다"고 전했다.
변요한은 티파니 영에 대해 "함께 있으면 내가 좀 더 나은 사람이 되어가고 싶고, 웃는 얼굴을 보면 지쳤던 마음도 이내 따뜻해지게 만드는 사랑하는 사람을 만났다"며 애정을 드러냈다.
마지막으로 변요한은 "서로의 웃음이 건강한 기쁨이 되고, 서로의 슬픔이 건강한 성숙이 되어 더 따뜻한 마음을 전달할 수 있는 배우가 되겠다"고 전했다.
티파니 영 또한 "현재 좋은 마음으로 한 분과 관계를 이어가고 있다"면서 "세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는, 나에게 안정을 주는 사람"이라며 변요한을 향한 애정을 숨기지 않았다. 이어 그는 "아직은 구체적인 일정이 정해지지 않았지만 앞으로 중요한 결정이 생기면 무엇보다 팬 여러분께 먼저 직접 전하겠다"며 팬들에게 약속했다.
그러면서 티파니 영은 "오랜 시간 나를 응원해 주시고 늘 따뜻한 시선으로 지켜봐 주셔서 진심으로 감사드린다"면서 "그 마음 잊지 않고 소중히 간직하며 앞으로도 내 자리에서 최선을 다하는 모습으로 보답하겠다"고 전했다.
