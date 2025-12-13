손태영♥권상우, '훈남' 子 잘 키웠네...母에 손편지 쓰는 16세 "도…

손태영♥권상우, '훈남' 子 잘 키웠네...母에 손편지 쓰는 16세 "도와줘서 고마워"
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 손태영이 아들의 손편지에 감동 받았다.
13일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "분주한 손태영 연말 vlog (시어머니 생신, 풀메이크업하고 경매파티, 룩희 감동편지)"라면서 영상이 게재됐다.
이날 손태영은 땡스기빙 데이를 맞아 첫째 언니 가족들과 칠면조 구이를 먹으며 즐거운 시간을 보냈다.
이때 룩희는 "난 내 방에 있었는데 권리호가 자꾸 내가 자기 방 문 연다고 하더라. 근데 자기가 내 방문을 연다. 엄마 어제 봤냐"며 장난을 쳤다. 이에 리호는 "아니다. 내가 봤다"며 "거짓말 하지마라"라며 티격태격해 웃음을 안겼다.
그날 밤, 손태영은 룩희가 직접 써준 땡기기빙 카드를 공개했다. 룩희는 "미국에서 혼자 다 책임지면서 학교 라이드, 축구, 공부까지 매일 도와줘서 정말 고맙다. 엄마 덕분에 미국에서 살 수 있다"면서 엄마에게 고마운 마음을 종이에 직접 써내려갔다.
이에 손태영은 "근래에 조금 아파서 힘들었는데 부모님들은 이런 걸 보면 아이들을 케어하는 힘이 생긴다"면서 아들의 편지에 감동 받았다. 이어 그는 "우리의 땡스기빙은 이렇게 훈훈하게 지나간다"면서 "룩희야 알아줘서 고맙다"며 웃었다.
한편 손태영은 2008년 4세 연상의 배우 권상우와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 현재 두 자녀의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다.
현재 유튜브 채널을 통해 미국에서의 일상을 공유 중인 손태영은 최근 룩희의 진로에 대해 "축구선수가 되고 싶은 게 아니라 축구를 사랑하는 아이"라면서 "룩희가 일렉기타를 잘 치긴 하는데 그거보다 축구를 좋아하는 거 같다"면서 '키 180cm'가 넘는 훈남으로 폭풍성장 중인 16세 아들의 근황을 전한 바 있다.
