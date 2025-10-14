'윤정수♥' 원진서, 결혼 숨긴 이유 있었다 "섹시한 윤정수 소개해달라고 할까 봐"('조선의 사랑꾼')

[스포츠조선 조지영 기자] 윤정수의 그녀, 원진서가 결혼을 숨긴 이유를 밝혔다.

지난 13일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수가 폭우 속에서 진행된 웨딩 촬영 현장을 공개했다. 윤정수는 치장 중인 원진서를 기다리며 "너무 사랑스럽고 피곤하다"면서 장난스러운 투정을 부렸다. 이후 진행된 촬영에서 원진서가 긴장 속에 미소조차 잊어버리자, 윤정수는 "넌 내 거야! 입술 갖고 와"라면서 수많은 뽀뽀와 농담으로 분위기를 풀었다. 완성된 사진 속 한껏 마중 나온 윤정수의 입술에 김국진은 "정수가 뽀뽀하는 법을 잘 모르나 보다?"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

그런가 하면, 윤정수의 결혼을 믿지 못하던 '찐친즈' 배우 임형준, 가수 배기성과의 청첩장 모임도 공개됐다. 마침내 윤정수의 친구들과 만난 원진서는 "저도 (결혼을) 친한 친구 세 명한테만 이야기했었다. 배신감 든다는 친구도 있었다"라면서 "(윤정수를) 소개해달라고 할까 봐. 오빠가 지적이고 섹시하다"라고 그동안 윤정수와의 결혼을 비밀에 부친 이유를 밝혔다.

또한 원진서는 "연애 초 '썸'이던 시기에, 오빠가 크리스마스 준비를 너무 힘들어하기에 집으로 쳐들어갔다"고 밝혀 충격을 자아냈다. 임형준과 배기성은 오랜 기간 교제 사실을 숨긴 것에 놀라고, "썸인데 쳐들어갔다고?"라면서 또 한 번 놀랐다.

거기다 윤정수는 "그날 첫 키스를 했다"고 당당히 밝혔고, 원진서도 "두세 번째 만남부터 제 이마에 뽀뽀했다. 사귀지도 않는데"라고 폭로했다. 이에 임형준은 "안 사귈 때 뽀뽀했는데...신고를 안 했다고요?"라며 화들짝 놀랐다.

임형준과 배기성 두 사람은 찐친만 할 수 있는 짓궂은 농담과 과거 연애사 이야기에 더불어, 유부남 선배로서의 충고도 대방출했다.

2세를 생각하고 있는 윤정수는 "(2세에 대한 걱정으로) 차에서 같이 운 적도 있다"고 고민을 토로했다. 50세에 늦둥이 아빠가 된 임형준은 "심리적인 게 있다더라. (임신 때문에) 강박 가지고 그러지 마요"라며 진심으로 격려했다.

이후 윤정수의 결혼식 계획도 공개됐다. 윤정수는 "사회는 김숙, 축가는 기성이가, 쿨의 이재훈도 와준다고 했다"며 자리를 탐내는 임형준에게 "화동 좀 해달라"고 농담을 건넸다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

