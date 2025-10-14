이정재, '오겜' 끝내고 초심 잃었다('얄미운 사랑')

|
[스포츠조선 조지영 기자] '얄미운 사랑' 이정재가 유쾌하고 엉뚱한 매력을 장착하고 돌아온다.
그런 가운데 공개된 사진 속 톱스타 임현준의 삶이 시선을 사로잡는다. 예상치 못한 기회를 통해 '착한형사 강필구'의 주인공이 된 임현준. 강렬한 액션부터 강필구의 서사를 완성한 눈빛 연기까지 완벽한 임현준의 열연은 강필구를 국민이 사랑하는 형사로 만들었고, 임현준에게도 수많은 트로피의 영광을 안겼다.
시상식 레드카펫에서 환호를 받으며 여유롭게 미소 짓는 임현준의 모습은 톱스타 그 자체다. '착한형사 강필구' 시리즈의 승승장구와 화려한 국민 배우의 삶에 고민 없을 것 같은 임현준이지만, 그에게도 남모를 고충이 존재한다. 이제는 형사 전문 배우가 아닌 멜로 장인으로 거듭나고 싶은 것. 과연 강필구의 그림자에서 벗어나고 싶은 임현준의 노력이 빛을 발할 수 있을 것인지 궁금해진다.
한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com