이정재, '오겜' 끝내고 초심 잃었다('얄미운 사랑')

[스포츠조선 조지영 기자] '얄미운 사랑' 이정재가 유쾌하고 엉뚱한 매력을 장착하고 돌아온다.

오는 11월 3일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출)측은 14일, 모두가 사랑하는 국민 배우 임현준으로 완벽 변신한 이정재의 스틸컷을 공개했다.

'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁,팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사한다. 여기에 '굿파트너' '알고있지만' 등 장르를 넘나들며 활약한 김가람 감독과 '닥터 차정숙'으로 신드롬을 일으킨 정여랑 작가가 의기투합해 보법 다른 재미를 책임진다. 특히 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜 등 믿고 보는 배우들이 빚어낼 시너지에도 이목이 집중되고 있다.

그런 가운데 공개된 사진 속 톱스타 임현준의 삶이 시선을 사로잡는다. 예상치 못한 기회를 통해 '착한형사 강필구'의 주인공이 된 임현준. 강렬한 액션부터 강필구의 서사를 완성한 눈빛 연기까지 완벽한 임현준의 열연은 강필구를 국민이 사랑하는 형사로 만들었고, 임현준에게도 수많은 트로피의 영광을 안겼다.

시상식 레드카펫에서 환호를 받으며 여유롭게 미소 짓는 임현준의 모습은 톱스타 그 자체다. '착한형사 강필구' 시리즈의 승승장구와 화려한 국민 배우의 삶에 고민 없을 것 같은 임현준이지만, 그에게도 남모를 고충이 존재한다. 이제는 형사 전문 배우가 아닌 멜로 장인으로 거듭나고 싶은 것. 과연 강필구의 그림자에서 벗어나고 싶은 임현준의 노력이 빛을 발할 수 있을 것인지 궁금해진다.

이정재는 '착한형사 강필구'로 형사 전문 국민 배우가 된 임현준 역을 맡아 유쾌하고 노련한 코믹 연기를 펼친다. '얄미운 사랑' 제작진은 "믿고 보는 이정재가 완성할 국민 배우 임현준을 기대해도 좋다"라면서 "극중극 '착한형사 강필구' 속 강렬한 형사 연기부터 임현준의 유쾌하고 능청스러운 매력까지 입체적으로 그려낸 열연이 재미를 더할 것"이라고 전해 기대 심리를 높였다.

한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

