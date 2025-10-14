"조직으로 돌아가겠다"…이지혜도 경악 "단순 실종인줄 알았는데" 자살 위장 살해사건(스모킹건)

기사입력 2025-10-14 09:55


"조직으로 돌아가겠다"…이지혜도 경악 "단순 실종인줄 알았는데" 자살 위…

[스포츠조선 고재완 기자] "단순 실종인줄 알았는데…."

14일 방송하는 KBS2 '스모킹 건'에서는 '자살 위장 살해사건'이 등장한다.

2012년 2월 26일 새벽, "차량에 큰불이 났는데 빨리 좀 와 달라"는 119 신고 전화가 걸려 왔다. 즉시 출동한 119와 경찰은 급히 운전석을 살폈지만, 사람의 흔적은 없는 상황. 그런데, 차량 트렁크를 살피던 형사의 눈에 띈 건 뜻밖에도 불에 타다 남은 한 남자의 시신이었다.

곧장 시신의 신원을 확인한 경찰, 그는 한 회사에 근무 중이던 평범한 회사원이었는데, 며칠 전 사귀던 여자 친구에게 '조직으로 다시 돌아가야 한다'는 문자 한 통 남기고 사라져 실종 신고가 돼 있었다.

하지만 사건 현장에는 CCTV가 없어 더 이상 수사에 진척이 없는 상황. 수사팀은 마지막이라는 각오로 피해자의 퇴근 모습이 담긴 CCTV를 수십 번 다시 돌려보며 확인하던 중, 마침내 수상한 불빛을 발견한다. 끈질긴 수사 끝에 밝혀낸 사건의 전모엔 얽히고설킨 인간관계의 기막힌 사연이 숨어 있었다.


"조직으로 돌아가겠다"…이지혜도 경악 "단순 실종인줄 알았는데" 자살 위…

"조직으로 돌아가겠다"…이지혜도 경악 "단순 실종인줄 알았는데" 자살 위…

"조직으로 돌아가겠다"…이지혜도 경악 "단순 실종인줄 알았는데" 자살 위…
이지혜는 "단순 실종인 줄 알았던 남자에게 알고 보니 이런 일이 있었다니 놀랍다"며 "집요하게 화면을 돌려보던 형사님이 스모킹 건을 발견했다"고 감탄했다. 안현모는 "자칫 미궁에 빠질 뻔한 사건 속에 이런 전모가 숨어 있었다니, 밝혀낸 형사의 기지가 대단하다"며 놀라워했다.

한편, 이날 방송에서는 집요한 수사 끝에 결정적 단서를 포착한 광주북부경찰서 형사과 형사 3팀 임병순 팀장이 출연해 사건의 전말과 범인의 황당한 행적들을 전해주고, 이종인 부천소방서 화재안전조사 팀장이 출연해 차량 화재의 특징과 실제 현장에서 발견된 수상한 흔적들을 짚어본다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

4.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

5.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

4.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

5.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

스포츠 많이본뉴스
1.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

2.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

3.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

4.

'韓 축구 역사를 뒤흔든다' 이강인, 950억 '유레카'...손흥민의 2배→김민재까지 넘을 초대형 이적 예고

5.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.