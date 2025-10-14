시우민, '오버드롭' 콘셉트 포토 공개…시크한 매력

기사입력 2025-10-14 09:59


시우민, '오버드롭' 콘셉트 포토 공개…시크한 매력

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 시우민이 본격적인 컴백 프로모션에 돌입했다.

소속사 INB100은 지난 13일 공식 채널을 통해 시우민의 디지털 싱글 '오버드롭' 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 이미지 속 시우민은 자동차에 몸을 기댄 채 절제된 섹시미를 드러냈다. 가죽 장갑과 시스루 셔츠로 완성된 블랙 톤의 착장으로 시우민의 시크한 매력을 극대화하는 가운데, 무심한 표정과 깊은 눈빛 속 묵직한 긴장감이 느껴져 신보에 대한 기대감이 고조된다.

'오버드롭'은 시우민이 지난 3월 발표한 미니 2집 '인터뷰 엑스' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보다. 이번 앨범은 한층 더 깊어진 음악적 색채와 무대를 향한 시우민의 열정을 담아냈다.

'오버드롭'은 오는 20일 오후 6시에 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

