서동주, '캄보디아 사망' 父서세원 언급 "이후 또 비보가..너무 허망했…

기사입력 2025-10-14 15:21


[스포츠조선 이게은기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 아버지 고(故) 개그맨 서세원을 언급했다.

12일 '세바시 강연' 채널에는 서동주 편 영상이 게재됐다.

서동주는 "다양한 아픔을 잘 이겨내고 긍정적인 지점에 다다랐을 때 출간 제안이 왔다. 힘든 시절에 일기처럼 글을 썼다. 저의 고민, 아픔이 책으로 완성됐다"라며 에세이 출간 소식을 전했다.

이어 애증의 관계인 서세원을 떠올리며 "좋은데 너무 싫기도 했고, 잘 보이고 싶다가도 미웠다. 너무 복잡한 감정이 들어 힘들었다. 저랑 너무 닮은 면이 많아서 그걸 인정하고 싶지 않았다. 근데 닮았다는 점이 날 복잡하게 했다"라고 털어놨다.


서동주는 "사실 아버지가 돌아가셨을 때 장례를 캄보디아와 한국에서 치렀다. 그 과정에서 눈이 안 보이고 귀도 안 들리는 노견 클로이가 죽었다. 제가 (장례를 치르느라) 집에 없으니 몸이 더 안 좋아진 거다. 그래서 아버지를 발인한 날 클로이 장례를 치렀다. 장례를 2번 치르니까 사는 게 너무 허망했다"라며 울컥했다.

이어 "건강했던 클로이도 몇 주 만에 하늘나라로 가버렸다. 세상을 홀연히 뜨고 싶다는 생각이 들었다. 엄마도 암에 걸려 아팠고 금전적으로 어려웠다. 살 이유가 뭔가 싶었다. 죽지 않으려고 글을 쓰고 그림을 그렸다. 그 시간만큼은 스스로를 많이 위로해 줄 수 있었다"라며 글쓰기로 힘든 시간을 치유했다고 전했다.

하지만 서동주는 최근 재혼 후 행복을 되찾았다면서 "남편을 만나 많이 행복해졌다. 무의식적으로 '좋다', '행복하다'라는 말이 나온다. 소소한 일들에서부터 행복을 느끼게 됐다"라고 전했다.

한편 서세원은 1981년 서정희와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2015년 서정희를 폭행한 혐의로 징역 6월, 집행유예 2년을 선고받았고 이후 합의 이혼했다. 2016년 23세 연하 해금 연주자와 재혼, 슬하에 8세 딸을 뒀다. 캄보디아에서 거주해온 서세원은 2023년 캄보디아 프놈펜 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지로 사망했다. 향년 67세.

