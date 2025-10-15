빌런 참교육 나선 김도기..이제훈, '모범택시3'로 돌아왔다

|
[스포츠조선 조지영 기자] SBS 새 금토드라마 '모범택시3'가 이제훈의 단독 티저 포스터를 전격 공개했다.
이 가운데 '모범택시3' 측이 모두가 기다려온 택시 히어로 '김도기 기사'의 귀환을 알리는 단독 티저 포스터를 공개해 이목이 집중된다. 공개된 포스터 속 김도기는 눈부신 차 헤드라이트 앞, 실루엣만으로도 강렬한 존재감을 드러내는 모습. 마치 금방이라도 빌런들을 소탕할 듯, 비장한 아우라를 등에 업은 김도기의 모습이 참교육 절대자의 컴백을 선포해 보는 이의 심박수를 끌어올린다.
그런가 하면, 공개된 포스터는 고요함 속에 박진감을 품고 있다. 수많은 차들의 헤드라이트 불빛 속에서 은신하고 있는 모범택시가 마치 숨을 죽인 채 사냥감을 지켜보는 맹수처럼 긴장감을 자아내는 것. 김도기를 휘어 감고 있는 '숫자 3'이 타이어의 스키드 마크의 형상을 하고 있어, '모범택시' 시리즈의 전매특허인 카 체이싱 액션에 대한 기대를 끌어올린다. 이에 명불허전 사이다 히어로 갓도기의 귀환과 함께 더욱 짜릿한 카타르시스를 선사할 '모범택시3' 첫 방송에 기대감이 수직 상승한다.
