‘전현무계획3’ 곽튜브 청첩장에 전현무 현기증 “너도 가는구나”

기사입력 2025-10-15 08:44


[스포츠조선 조민정 기자] 전현무계획3에서 곽튜브의 결혼식 영상이 최초로 공개된다.

17일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 첫 회에서는 시즌3의 시작을 알리는 '군산' 먹트립이 전파를 탄다. 곽튜브는 이날 촬영 중 청첩장을 내밀어 전현무를 놀라게 한다. 이어 지난 11일 진행된 결혼식 영상이 공개되며 신부와 함께 행복해하는 곽튜브의 모습이 담긴다. 전현무는 "너마저...진짜 가는구나"라며 짠내 섞인 반응을 보여 웃음을 자아낸다.

군산에 도착한 두 사람은 첫 끼로 '군산 명물' 빵집에서 단팥빵을 먹고 생선구이집으로 향한다. 전현무는 "씹고 뜯고 맛보고 즐기고, 씹뜯맛즐 맛집"이라며 기대감을 드러낸다. 도미·병어·갈치·장대·박대·고등어 등 반건조 생선이 푸짐하게 차려진 한상에 곽튜브는 "새신랑 챙겨준 줄 알았는데 짬 처리한 것 아니냐"고 농담 섞인 불만을 터뜨려 현장을 웃음바다로 만들었다.

'먹브로' 전현무와 곽튜브가 시즌3의 첫 끼로 택한 군산 생선구이집의 정체는 17일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 첫 회에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



