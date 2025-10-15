"내가 미친X을 잘못 건드렸나 봐" 초심 잃은 이정재, '미친X' 임지연에 당했다('얄미운 사랑')

기사입력 2025-10-15 08:49


"내가 미친X을 잘못 건드렸나 봐" 초심 잃은 이정재, '미친X' 임지연…

[스포츠조선 조지영 기자] 이정재와 임지연이 얄미운 인연으로 얽힌다.

오는 11월 3일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출) 측은 15일 임현준(이정재)과 위정신(임지연)의 범상치 않은 관계성을 예고하는 코믹 포스터를 공개했다.

'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사한다. 여기에 '굿파트너' '알고있지만' 등 장르를 넘나들며 활약한 김가람 감독과 '닥터 차정숙'으로 신드롬을 일으킨 정여랑 작가가 의기투합해 보법 다른 재미를 책임진다. 특히 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜 등 믿고 보는 배우들이 빚어낼 시너지에도 이목이 집중되고 있다.

그런 가운데 공개된 코믹 포스터는 임현준과 위정신의 밟고 밟히는 '대환장' 케미스트리로 시선을 사로잡는다. 먼저 위정신의 발 아래 한껏 찌그러진 임현준. 국민 배우의 위상은 온데간데없고 당혹스러움만이 남은 그의 표정이 웃음을 자아낸다. 단독을 위해서라면 톱스타 임현준의 어깨도 서슴지 않고 밟고 올라서는 위정신은 특종에 미친 기자 그 자체다. 그런 위정신의 광기(?)를 알아보기라도 한 듯 '내가 미친X을 잘못 건드렸나 봐'라는 임현준의 외침이 담긴 문구는 스펙터클한 연예계에서 더 스펙터클한 인연으로 얽힐 두 사람의 사연에 궁금증을 더한다.

이정재는 멜로 장인을 꿈꾸는 형사 전문 국민 배우 '임현준'으로 유쾌한 변신에 나선다. 임현준은 공전의 히트를 기록한 '착한형사 강필구' 시리즈를 통해 국민 배우 반열에 오른 인물이다. 임지연은 거대 비리 사건에 휘말려 자리를 잃어버린 기자 '위정신'을 연기한다. 최연소 기자상까지 수상한 정치부 에이스에서 하루 아침에 연예부에 자리하게 된 위정신의 좌충우돌 적응기가 유쾌함을 선사할 전망이다.

'얄미운 사랑' 제작진은 "임현준과 위정신의 좌충우돌 케미스트리가 유쾌한 웃음을 선사할 것"이라면서 "단단히 꼬여버린 두 사람의 얄궂은 인연이 어떻게 변화해 나갈지 지켜봐 달라"고 전했다.

한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

