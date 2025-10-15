'신과함께' 단발 저승차사 김향기, 엄마됐다..'한란' 11월 개봉 확정[공개]

기사입력 2025-10-15 15:36


'신과함께' 단발 저승차사 김향기, 엄마됐다..'한란' 11월 개봉 확정…

[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '한란'(하명미 감독, 웬에버스튜디오·언제라도 제작)이 오는 11월 개봉을 확정하고 1차 포스터를 공개했다.

공개된 '한란' 1차 포스터는 비 내리는 산 속에서 두 손을 꼭 잡은 모녀 김향기와 김민채의 모습이 담겨 있어 영화에 대한 궁금증을 자아낸다. '1948년 제주 산과 바다를 건넌 모녀의 생존 여정'이라는 카피와 함께 강인한 엄마 고아진으로 변신한 김향기와 어린 딸 강해생을 연기한 김민채의 험난한 여정을 예고하며 깊은 여운을 남긴다. 비를 피하기 위해 우장을 함께 입고 걸어가는 모녀의 모습은 1948년 제주의 혼란과 역사적 비극을 보여주며, 제주의 강인한 여성으로 변신한 김향기의 새로운 연기에 대한 기대감을 높인다.

또한, 엄마 고아진(김향기)의 손을 잡고 있는 딸 강해생(김민채)의 모습은 마치 어린 시절 김향기를 떠올리게 하며 두배우가 만들어낼 섬세한 모녀 케미스트리에 대한 기대를 더한다.

'한란'은 '겨울에 피는 한라산의 난초'를 뜻하며 추위 속에서도 꺾이지 않고 꽃을 피우는 '한란'처럼 영화는 1948년 제주 한라산으로 피신한 모녀의 생존 여정을 통해 꺾이지 않는 생명의 고귀함과 삶의 위대함을 담고 있다.

특히 '한란'은 '증인' '신과함께' 시리즈로 1000만 관객을 사로잡은 김향기의 스크린 복귀작으로 이목이 집중된다. 김향기가 맡은 아진은 제주 해녀로 딸 해생을 위해 어떠한 위험도 마다하지 않는 강인한 어머니이다. 1948년 제주의 여성이자 엄마로 변신한 김향기가 어떠한 열연을 펼칠지 기대를 모은다. 딸 해생 역은 천재 아역배우의 등장을 알리는 신예 김민채가 맡아 김향기와 닮은 외모와 섬세한 연기로 관객들에게 깊은 인상을 남길 예정이다.

이어, '한란'은 첫 연출 데뷔작 '그녀의 취미생활'로 제27회 부천국제판타스틱영화제 2관왕을 수상하며 연출력을 인정받은 하명미 감독이 연출과 각본을 맡아 섬세한 서사와 잊지 말아야 할 1948년 제주의 이야기를 담아 깊은 울림을 선사할 작품을 완성했다.

'한란'은 시나리오 단계부터 우수성을 인정받아 2024년 제주콘텐츠진흥원 제주다양성영화 제작지원작에 선정되었으며, 영화진흥위원회 독립예술영화제작지원 신인부문에 선정된 작품으로 지난 9월 제30회 아이치국제여성영화제에 초청되며 영화제 관객들의 뜨거운 반응을 이끌어내기도 했다. 또한 경기콘텐츠진흥원 인디시네마 배급지원작으로 선정되어 개봉 준비에 박차를 가하고 있다.

'한란'은 1948년 제주를 배경으로, 살아남기 위해 산과 바다를 건넌 모녀의 강인한 생존 여정을 담은 작품이다. 김향기, 김민채, 황정남, 김원준, 최승준, 김다흰, 강채영, 강명주 등이 출연했고 '그녀의 취미생활'의 하명미 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11월 개봉 예정.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경규, '약물 운전' 논란 후 심경 고백 "죽음을 생각할 수 있구나 싶어" ('남겨서')

2.

[일문일답] '다 이루어질지니' 수지 "촬영 때 송혜교 선배와 안 친해..견제하며 찍어 힘들었다"

3.

'불법 도박→100㎞ 만취 운전' 개그맨 이진호, 검찰 송치

4.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

5.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

연예 많이본뉴스
1.

이경규, '약물 운전' 논란 후 심경 고백 "죽음을 생각할 수 있구나 싶어" ('남겨서')

2.

[일문일답] '다 이루어질지니' 수지 "촬영 때 송혜교 선배와 안 친해..견제하며 찍어 힘들었다"

3.

'불법 도박→100㎞ 만취 운전' 개그맨 이진호, 검찰 송치

4.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

5.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

야마모토 9이닝 7K 완투에 '눈치 보인' 오타니의 적시타! 원정서 NLCS 2연승 88.9% 잡다...LAD 5-1 밀워키

5.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.