'키 167cm' 임지연 "'더글로리' 촬영때 몸무게 40kg초반…너무 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 임지연이 넷플릭스 드라마 '더 글로리' 촬영 당시 예민함으로 인해 체중이 40kg 초반대까지 떨어졌었다고 고백했다.

임지연은 15일 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식'의 '임지연 이렇게 예쁘면 불법 아니에요?" | 제철 안주, 겹지인, 눈빛 연기, 얄미운 사랑'이라는 제목의 영상에 등장했다.

이날 게스트로 출연한 임지연은 "아침부터 밤까지 촬영이 많다. 예전엔 촬영하면서 밥도 안 먹었다. 근데 이제는 체력적으로 안 되더라"고 털어놨다.

이에 박나래가 "'더 글로리' 때가 더 말랐냐, '옥씨부인전' 때가 더 말랐냐"고 묻자 임지연은 "연진이('더 글로리') 때가 훨씬 말랐다. "살을 빼야겠다는 생각이 없었는데, 너무 예민해서 몸무게가 40kg 초반이었다"며 "센 캐릭터를 하면 얼굴 근육을 많이 써서 미간이랑 눈썹 주변에 주름이 생긴다. 연진이 때는 미간을 계속 찡그리다 보니 주름이 너무 많아졌다"고 덧붙였다.

반면 최근 출연한 드라마 '옥씨부인전'에 대해선 "노비일 땐 순수하고, 마님일 땐 우아하게 웃는 장면이 많았다"며 "캐릭터마다 표정 근육이 다르게 쓰인다"고 말했다.


"현재는 건강 관리에 집중하고 있다"고 말한 임지연은 "아침마다 레몬과 올리브오일을 함께 먹는다. 확실히 장에 좋은 느낌이 있다. 요즘은 잠을 못 자서 수면 최면 영상을 본다. 몇 번은 성공해서 눈 떴더니 아침이었다"고 말하며

바쁜 스케줄 속에서도 스스로를 다독이는 법을 전했다.

한편 임지연은 화제가 됐던 드라마 '마당이 있는 집'의 '짜장면 먹방' 장면에 대해서도 "그때 네 그릇 넘게 먹었다. 거의 원테이크로 찍었다"고 말했고 박나래는 "그 장면 이후로 나도 짜장면 시켜 먹었다"고 웃었다.


임지연은 "제가 입이 커서 먹는 장면이 강조된다. 요즘은 사람들이 제가 먹는 걸 좋아하더라"고 말했다.

임지연은 다음 달 3일 첫 방송되는 tvN '얄미운 사랑'에 출연한다. 이 작품은 초심을 잃은 국민배우와 정의감 넘치는 연예부 기자의 유쾌한 대결을 그린 로맨틱 코미디로, 그는 소속사 대표 이정재와 호흡을 맞춘다. 임지연은 "정재 선배님은 보기만 해도 웃음이 나요. 카리스마 있고 멋진데, 그게 또 너무 웃겨요"라며 특유의 솔직함으로 새 작품에 대한 기대를 높였다.
