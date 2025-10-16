BTS 제이홉도 공연 실황 영화 제작..'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이…

BTS 제이홉도 공연 실황 영화 제작..'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 전 세계 아미 만난다

[스포츠조선 조지영 기자] 방탄소방탄소년단 멤버 제이홉의 첫 번째 월드투어 앙코르 콘서트를 기록한 공연 실황 영화
'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비(j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE)'(박준수 감독, 하이브 제작)가 메인 예고편을 공개, 오는 11월 3일 IMAX 프리미어 상영회로 전 세계 팬들과 첫 만남을 가진다.

이번에 공개된 메인 예고편은 제이홉이 아티스트로서 무대에 서는 의미와 첫 솔로 투어의 감정을 진솔하게 전해 궁금증을 자아낸다.

"처음 무대를 했을 때, 뭘 보여줘야 되냐, 당연히 내가 잘 하는 것을 보여주자"라며 관객에게 그의 무대가 단순한 공연이 아니라 자기 자신을 증명하는 순간이었음을 전한다. 이어 "사람들은 무대 위의 모습만 본다. 그리고 그 순간을 통해 제이홉이 어떤 아티스트인지 느끼는 것이다"라며 무대에 서는 제이홉의 다짐과 음악적 정체성을 드러냈다.


예고편에는 무대 위 퍼포먼스뿐 아니라 연습실에서의 준비 과정, 공연장 비하인드 등 팬들과 함께하는 장면까지 교차되며 담겨, 제이홉의 무대가 어떤 과정과 노력으로 완성되는지 생생히 보여준다. 또한 방탄소년단 멤버 진과 정국이 함께한 스페셜 무대가 같이 등장했다.

'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비'는 전 세계 80개 이상의 국가 및 지역에서 개봉될 예정이다. 글로벌 팬들의 폭발적인 관심 속에 기대를 모으고 있는 가운데, 한국은 오는 22일부터 순차적으로 예매가 오픈될 예정이다.

여기에 개봉에 앞서 11월 3일 한국에서 열리는 IMAX 프리미어 상영회는 초대형 스크린과 압도적인 사운드를 통해 콘서트 현장의 감동을 가장 먼저 만날 수 있는 특별한 기회를 선사한다. 이번 상영은 극장에서만 경험할 수 있는 IMAX 포맷의 장점을 고스란히 전달하며, 개봉에 앞서 관객들의 호기심을 자극한다. 뿐만 아니라 한국을 포함한 글로벌에서도 단 하루만 IMAX 프리미어 상영회가 진행돼 더욱 기대를 고조시킨다.

'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비'는 독보적인 스타일의 춤과 음악, 무대로 빛난 방탄소년단 제이홉의 첫 솔로 월드투어 앙코르 콘서트의 열기와 환희 그리고 무대 뒤 진솔한 순간들까지 담아낸 공연 실황 영화다. 오는 11월 12일 CGV에서 단독 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

