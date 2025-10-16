BTS 제이홉도 공연 실황 영화 제작..'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 방탄소방탄소년단 멤버 제이홉의 첫 번째 월드투어 앙코르 콘서트를 기록한 공연 실황 영화 '제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비(j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE)'(박준수 감독, 하이브 제작)가 메인 예고편을 공개, 오는 11월 3일 IMAX 프리미어 상영회로 전 세계 팬들과 첫 만남을 가진다.
|
'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비'는 전 세계 80개 이상의 국가 및 지역에서 개봉될 예정이다. 글로벌 팬들의 폭발적인 관심 속에 기대를 모으고 있는 가운데, 한국은 오는 22일부터 순차적으로 예매가 오픈될 예정이다.
'제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지' 더 무비'는 독보적인 스타일의 춤과 음악, 무대로 빛난 방탄소년단 제이홉의 첫 솔로 월드투어 앙코르 콘서트의 열기와 환희 그리고 무대 뒤 진솔한 순간들까지 담아낸 공연 실황 영화다. 오는 11월 12일 CGV에서 단독 개봉한다.
