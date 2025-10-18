'73세' 박영규, 가발 벗기려는 후배에 기겁 "난 잃을 게 없어"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박영규가 가발을 벗기려는 다나카에 기겁했다.
이에 홍대 빈티지숍에 간 박영규. 박영규의 패션 변신을 돕기 위해 다나카 김경욱이 기다리고 있었다.
하지만 박영규를 다나카가 누군지 몰라 진짜 일본인인 줄 알고 대화를 이어나갔다. 박영규는 다나카의 머리를 보고 "가발이냐"고 물었고 다나카는 "진짜 머리"라고 둘러댔다. 박영규는 "솔직하게 얘기해라"라고 의심했지만 다나카는 "솔직하게, 거짓말 아니"라고 밝혔다.
그러자 다나카도 박영규의 가발을 벗기려고 하며 "카메라 다섯 대나 있는데 같이 솔직해져 보자.누가 더 잃을 게 많을까요? 저는 잃을 게 없다"고 나섰다. 이에 후퇴한 박영규는 "너 한국 사람 아니냐"고 의심하다 결국 "가발 아닌 거 인정하겠다"고 한발 물러섰다.
다나카는 다양한 코디로 박영규의 옷을 입혀봤다. 파격적인 스트리트 패션으로 입어본 박영규. 다나카는 옆구리 쪽에 모자를 달아주며 "모자는 포인트"라고 알려줬다. 박영규는 "쓰지는 않는 거냐. 언젠가는 쓸 수 있지 않냐"고 물었다. 이에 다나카는 "급할 때 쓰면 된다. (가발) 접착이 잘 안 됐을 때"라고 밝혀 박영규를 또 발끈하게 했다. 그럼에도 다나카는 "전문가시니까 급할 때는 써야 한다. 그때를 이용하는 것"이라고 꿋꿋하게 말해 웃음을 안겼다.
