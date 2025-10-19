|
[스포츠조선 문지연 기자] 더블유코리아(W코리아)가 유방암 캠페인 논란이 등장한지 나흘 만에 기부금 의혹에 대해 해명했다.
W코리아는 "지난 세월 동안 이 캠페인의 핵심에는 유방암 조기 발견의 중요상을 알리고 저소득층 수술 치료비를 지원하는 한국유방건강재단의 활동, 또 그 활동을 후원하기 위해 따뜻한 관심을 보여준 분들의 지지가 있었다. 그들의 애정 어린 진심이 빛을 잃지 않도록, 여러 비판과 지적을 토대로 부족한 부분에 대해 계속해서 살펴나가겠다. 이번 일을 게기로 행사 기획과 실행의 전과정을 보다 면밀히 재점검하겠다"고 덧붙였다.
W코리아는 15일 서울 종로구의 한 호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 : 러브 유어 더블유 2025를 열고 그룹 방탄소년단 뷔, 제이홉, RM, 에스파 카리나, 아이브 장원영, 아일릿, 키키, 올데이프로젝트, 박재범, 배우 고현정, 변우석, 이영애, 임지연, 정해인, 추영우, 박보영, 전여빈, 박은빈 등을 초청했다. 배우들은 거마비 없이 참여했지만, 패션브랜드와 주얼리브랜드 등에 협찬비를 받은 것으로 전해졌다. 또 가수 박재범이 현장에서 '몸매' 등의 노래를 부르고 연예인들이 음주를 즐기는 모습들이 공개되면서 네티즌의 비판을 받았다.
