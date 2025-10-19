13년 차 스타 작가 솔비, 초대박..“한 작품이 2,300만 원”

기사입력 2025-10-19 12:15


[스포츠조선 박아람 기자] '만능 아트테이너' 솔비가 '스타 작가'의 위엄을 과시했다.

오늘(19일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>에서는 팔색조 매력의 가수 겸 화가 솔비와 경상남도 창녕을 향한다. 가수로 먼저 이름을 알린 솔비가 '만능 아트테이너'다운 다양한 끼와 솔직한 입담을 뽐낸다.

13년 차 화가로 대활약 중인 솔비는 그림을 그리게 된 계기를 털어놓는다. 우울증을 극복하기 위해 시작한 미술은 그의 인생에서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 되었다. 자신만의 메시지를 담은 개성 있는 작품으로 입소문을 타 2021년에는 바르셀로나 국제 아트페어에서 대상을 받는 쾌거를 이뤘다. 전현무, S.E.S 유진 등 내로라하는 연예인들이 앞다퉈 작품을 구입하는가 하면, 최고가로 팔린 작품은 무려 2,300만 원을 호가한다고. 이에 식객은 "만화 말고 회화를 할 걸 그랬다"며 후회(?)를 했다는 후문.

솔비는 현재 다수의 프로젝트와 개인전을 통해 입지를 다진 진정한 아티스트이다. 하지만 그의 화가 인생이 순탄치만은 않았다. '비전공자라는 이유와 연예인 프리미엄으로 과대 평가됐다'는 네티즌들의 비난을 감내해야 했다. 특히 '사과는 그릴 줄 아니?'라는 대중들의 조롱 섞인 악플을 예술의 자양분으로 삼아 '애플 시리즈'라는 작품을 탄생시킨 비하인드에는 솔비만의 독특한 에너지와 자존심이 고스란히 담겨 있다. 난무하는 악플 고소?고발과 달리 자신만의 길을 걷는 인간 솔비의 뚝심을 만난다.

최근 화가로 더 주목받는 솔비지만, 그는 혼성그룹 '타이푼'의 메인보컬로 연예계에 데뷔한 20년 차 가수이다. 여전히 사이좋은 '타이푼' 멤버들과 올여름 '퐁당! 푹'이라는 신곡을 발표했다. 식객의 노래 요청에 창녕 국밥집을 들썩이는 솔비의 시원한 가창력이 뿜어져 나온다. 뿐만 아니라 식객과 80년대 신혼부부(?) 연기까지 하며 예능 치트키로도 활약하는 '만능 아트테이너' 솔비의 끼가 쏟아진다.

다재다능한 아티스트 솔비와 함께한 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>은
오늘(19일) 오후 7시 50분 방송된다.

