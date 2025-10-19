13년 차 스타 작가 솔비, 초대박..“한 작품이 2,300만 원”

|
[스포츠조선 박아람 기자] '만능 아트테이너' 솔비가 '스타 작가'의 위엄을 과시했다.
솔비는 현재 다수의 프로젝트와 개인전을 통해 입지를 다진 진정한 아티스트이다. 하지만 그의 화가 인생이 순탄치만은 않았다. '비전공자라는 이유와 연예인 프리미엄으로 과대 평가됐다'는 네티즌들의 비난을 감내해야 했다. 특히 '사과는 그릴 줄 아니?'라는 대중들의 조롱 섞인 악플을 예술의 자양분으로 삼아 '애플 시리즈'라는 작품을 탄생시킨 비하인드에는 솔비만의 독특한 에너지와 자존심이 고스란히 담겨 있다. 난무하는 악플 고소?고발과 달리 자신만의 길을 걷는 인간 솔비의 뚝심을 만난다.
최근 화가로 더 주목받는 솔비지만, 그는 혼성그룹 '타이푼'의 메인보컬로 연예계에 데뷔한 20년 차 가수이다. 여전히 사이좋은 '타이푼' 멤버들과 올여름 '퐁당! 푹'이라는 신곡을 발표했다. 식객의 노래 요청에 창녕 국밥집을 들썩이는 솔비의 시원한 가창력이 뿜어져 나온다. 뿐만 아니라 식객과 80년대 신혼부부(?) 연기까지 하며 예능 치트키로도 활약하는 '만능 아트테이너' 솔비의 끼가 쏟아진다.