유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견
[스포츠조선 박아람 기자] 유명 트럼펫 연주자 안모 씨가 숨진 채 발견됐다.

19일 서울 서초경찰서에 따르면, 경찰은 전날 오후 5시 40분경 서울 서초구에 위치한 한 빌딩 주차장에서 안 씨가 숨져 있는 것을 발견했다.

경찰은 현재 범죄 관련 정황은 없는 것으로 보고, 정확한 사망 경위와 사인을 조사 중이다.

안 씨는 국내 재즈계와 클래식 무대에서 활발히 활동해온 트럼펫 연주자로, 지난 6월에도 연주회를 개최하는 등 최근까지도 활발한 음악 활동을 이어왔다.

경찰은 안 씨의 유족 등 주변인 진술을 토대로 당시 상황과 건강 상태 등을 종합적으로 파악하고 있다.

