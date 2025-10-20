임채무, ♥아내와 재혼 후 놀이공원 화장실서 신혼 생활 "여의도 집 팔고 갈 곳 없어" ('사당귀')

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임채무가 아내와 함께 화장실에서 신혼생활을 했다고 털어놨다.

19일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 100억대 빚으로 '빚채무'로 불리는 '두리랜드' 대표 임채무가 뉴 보스로 출연했다.

이날 임채무는 2016년 9세 연하 아내와 재혼 후 '두리랜드' 화장실을 개조해 살았던 신혼 시절을 회상했다. 그는 "여의도에 살 때는 우리도 좋았다. 67평 대저택에 살았으니까. 근데 두리랜드 시작하면서 다 투자하고 갈 데가 없었다. 그렇다고 이 나이에 남의 집에 빌붙어 살 수도 없으니"라며 당시를 떠올렸다.

금전적 이유로 화장실을 개조해 지냈다는 두 사람은 "화장실에 (간이) 침대 2개 놓고 밥도 해 먹고 지냈다"고 전했다. 이에 대해 임채무 딸은 "어느 날 갔는데 화장실에 간이침대를 두고 계셔서 깜짝 놀랐다. 너무 싫었다. 부모님께 하지 말라고 매일 말렸다"고 털어놨다.

그러나 임채무는 "갈 곳이 없으니까 화장실을 치워놓고 꾸며서 갖다 놓고 1년 정도 지냈다. 피해주는 게 제일 싫으니까 (딸의 집에서 지내는) 상상도 안 했다. 남한테 신세 질 필요 없다. 걔도 얼마나 불편하겠냐"고 말했다. 그러면서 "아내와 둘이 누워있을 때는 화장실이라는 생각을 전혀 못 했다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

아내는 "지금은 넓어 보인다"며 웃었고, 임채무는 "마음도 시야도 넓어진 거다. 그래도 지나고 나니까 그때가 아름답고 행복했다. 그런 거 보면 우리도 파란만장한 인생을 살았다"고 말했다.


한편 임채무는 "다른 건 다 괜찮은데 진상 손님들이 왔을 때가 제일 슬프다"며 두리랜드 운영 고충을 고백했다. 그는 "불과 몇 주 전에도 젊은 부부가 왔다. 아내가 응대했는데 들어와서 실컷 놀고 나와서는 '뭐 이따위로 해놓고 돈 받냐'며 환불 요청하길래 해줬더니 입구에 서서 들어오는 손님들한테 '여기 더러운 곳이니까 들어가지 마라'라고 했다. 아내는 그 모습을 3시간을 지켜봤다고 하더라"며 안타까워했다.

아내는 "다른 것보다도 당신 욕할 때가 너무 속상하다. 실제로 정말 아이들을 위해 헌신하는데 그걸 모르고 사람들이 '임채무 돈독 올랐다. 방송 나가서 돈 없다면서 땅값이 얼마냐'고 하는데 그 얘기 들으면 눈물 난다"며 눈물을 흘렸다. 임채무는 "모르는 남들은 그렇게 이야기한다. 이런 넓은 땅 두고 재산 가치가 있는데 죽는소리한다고들 한다"며 씁쓸해했고, 아내는 "돈 생각 안 하고 했는데 사람들이 와서 '가격 비싸다', '방송 나와서 돈 없다' 이런 얘기하는데 난 진짜 마음을 알고 있는데 다들 몰라 주니까 눈물이 난다"고 토로했다.

