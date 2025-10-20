임채무, ♥아내와 재혼 후 놀이공원 화장실서 신혼 생활 "여의도 집 팔고…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임채무가 아내와 함께 화장실에서 신혼생활을 했다고 털어놨다.
금전적 이유로 화장실을 개조해 지냈다는 두 사람은 "화장실에 (간이) 침대 2개 놓고 밥도 해 먹고 지냈다"고 전했다. 이에 대해 임채무 딸은 "어느 날 갔는데 화장실에 간이침대를 두고 계셔서 깜짝 놀랐다. 너무 싫었다. 부모님께 하지 말라고 매일 말렸다"고 털어놨다.
그러나 임채무는 "갈 곳이 없으니까 화장실을 치워놓고 꾸며서 갖다 놓고 1년 정도 지냈다. 피해주는 게 제일 싫으니까 (딸의 집에서 지내는) 상상도 안 했다. 남한테 신세 질 필요 없다. 걔도 얼마나 불편하겠냐"고 말했다. 그러면서 "아내와 둘이 누워있을 때는 화장실이라는 생각을 전혀 못 했다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.
아내는 "다른 것보다도 당신 욕할 때가 너무 속상하다. 실제로 정말 아이들을 위해 헌신하는데 그걸 모르고 사람들이 '임채무 돈독 올랐다. 방송 나가서 돈 없다면서 땅값이 얼마냐'고 하는데 그 얘기 들으면 눈물 난다"며 눈물을 흘렸다. 임채무는 "모르는 남들은 그렇게 이야기한다. 이런 넓은 땅 두고 재산 가치가 있는데 죽는소리한다고들 한다"며 씁쓸해했고, 아내는 "돈 생각 안 하고 했는데 사람들이 와서 '가격 비싸다', '방송 나와서 돈 없다' 이런 얘기하는데 난 진짜 마음을 알고 있는데 다들 몰라 주니까 눈물이 난다"고 토로했다.