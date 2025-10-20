[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경이 사생활 논란에 휘말린 가운데, 이이경 소속사 상영이엔티는 "명백한 허위사실"이라며 법적 대응 방침을 밝혔다.
또한 곧바로 상영이엔티 공식 SNS를 통해서도 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위사실 유포 및 악성 루머로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "허위사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 했다.
이어 "무분별한 게시 및 유포 역시 법적 조치 대상에 해당한다"며 "불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다"고 강조했다.
앞서 이날 한 SNS 계정에는 "이이경님 '찐(진짜)' 모습 노출한다"라는 제목의 글이 게재됐다. 게시물 작성자 A씨는 이이경과 개인적으로 연락을 주고받았다며, 카카오톡 대화 캡처본 여러 장을 공개했다.
무엇보다 일부 대화에서는 B씨가 A씨의 신체 사진을 요구하는 등 다소 부적절한 표현이 오가며, 성적인 뉘앙스를 띠고 있어 충격을 주고 있다.
해당 게시물은 빠르게 확산되며, 온라인상에서는 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어지고 있다. 이런 가운데 소속사 상영이엔티는 "사실무근"이라며 강경 대응 의지를 밝혔다.
다음은 상영이엔티 입장 전문.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com