[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전…

기사입력 2025-10-20 18:09


[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경이 사생활 논란에 휘말린 가운데, 이이경 소속사 상영이엔티는 "명백한 허위사실"이라며 법적 대응 방침을 밝혔다.

상영이엔티는 20일 스포츠조선에 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 이이경과의 개인 대화라 주장하는 메시지가 공개된 것과 관련해서 "몇 달 전부터 해당 사건과 관련해 협박이 있었다. 이는 분명한 허위사실이며, 이후 당사자도 사과를 했다. 그런데 갑자기 오늘 이런 글이 올라왔다"고 밝혔다.

또한 곧바로 상영이엔티 공식 SNS를 통해서도 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위사실 유포 및 악성 루머로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "허위사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 했다.

이어 "무분별한 게시 및 유포 역시 법적 조치 대상에 해당한다"며 "불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다"고 강조했다.

앞서 이날 한 SNS 계정에는 "이이경님 '찐(진짜)' 모습 노출한다"라는 제목의 글이 게재됐다. 게시물 작성자 A씨는 이이경과 개인적으로 연락을 주고받았다며, 카카오톡 대화 캡처본 여러 장을 공개했다.

공개된 캡처에는 B씨가 작성자 A씨에게 신체 사이즈나 개인 연락처를 묻는 내용이 담겼다. A씨는 B씨를 이이경이라 주장하는 중이다. 일부 네티즌은 이이경의 사진이 있다는 근거로, B씨를 이이경으로 추정하고 있다.

무엇보다 일부 대화에서는 B씨가 A씨의 신체 사진을 요구하는 등 다소 부적절한 표현이 오가며, 성적인 뉘앙스를 띠고 있어 충격을 주고 있다.

해당 게시물은 빠르게 확산되며, 온라인상에서는 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어지고 있다. 이런 가운데 소속사 상영이엔티는 "사실무근"이라며 강경 대응 의지를 밝혔다.


다음은 상영이엔티 입장 전문.


사진 출처=상영이엔티 공식 SNS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

