170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼…

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2025-10-21


[스포츠조선 김수현기자] 김병만과 아내가 결혼식에서 '설레는 키 차이'로 화제가 됐다.

20일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 김병만과 아내가 모두의 축복 속에서 결혼식을 올렸다.

세상에 하나뿐인 축제 같은 결혼식 바로 일주일 전 김병만 가족들은 제작진을 만났다. 김병만은 "오늘 결혼식 앞두고 부모님한테 인사 드리러 왔다. 부모님은 식장에 못 오시니 우리가 와야죠"라 했다.

현재 돌아가신 김병만의 부모님은 사찰에 함께 모시고 있었다. 김병만은 "평소에 아내가 자주 온다. 제가 자주 못 와서..."라며 처음으로 두 아이들을 데리고 부모님께 인사를 하기로 했다.

김병만은 "꿈에서 어머니가 제 발을 주물러 주시더라. 그래서 더 보고싶어지더라. 결혼 전에 인사 드려야겠다. '마음속에 담았던 것도 이야기하고 가야겠다' 싶었다"라 고백했다.


김지민은 "결혼 전에 돌아가신 부모님 뵈러가면 진짜 슬프다. 눈물 나는 게 결혼식을 못보여줘서도 있는데 '진작에 짝을 찾아 보여드릴 걸' 하면서 만감이 교차하고 눈물이 왈칵 쏟아진다"라며 공감했다.

짱이는 "왕할머니 놀아가셨어. 나도 다 알아"라며 할머니를 기억하고 있었다. 손주도 못 본 채 일찍 돌아가셨던 아버지.

아내는 "2006년 당시 남편과 만나다보니까 어머니랑 가족들과 친해져서 김병만이 없어도 어머님하고 잘 지냈다. '오빠가 좋으니까 부모님께도 잘해야지' 하는 생각이 있었다. 오빠가 한창 바빴을 때 아버님이 병원에 계셨다"라 했다.


당시 대장암 4기에 치매까지 있던 김병만의 아버지. 수술을 하면 치매가 더 심해졌다는 말을 들었지만 수술을 감행, 기억이 거의 없어지셨다고. 아내는 "어머님도 힘드실테니 그래서 일 끝나고 가서 어머님이랑 같이 밖에서 밥 먹고 기분을 풀어드렸다"라고 회상했다.

이어 "쉬는 날에 어머님 대신 제가 가 있으면 아버님이 '병만이는 왜 안오냐'고 하셨다. '나 여기서 언제 나갈 수 있냐. 집에 가고 싶다' 하셨다. 김병만이 나오는 '개콘'을 틀어드렸는데 오빠를 보고도 기억을 못하셨다"라 했다.


아내는 "아버님이 갑자기 사라지셔서 어머님께 전화해서 '없어졌다' 말씀 드리고 미친듯이 뛰어다니며 찾았다. 전력 질주로 뛰어가보니 역시 아들에게 가고 있으신 거다. 눈물이 났는데 아버님을 챙겨서 돌아왔다"라고 털어놓았다.

김병만은 "고맙고 구세주 이상 표현이 없다"라 했지만 아내는 "내가 하는 게 맞다고 생각했다"라 했다. 10여년이 지나 며느리로 인사드리게 된 지금의 아내.

김병만은 "아버지 엄마 덕에 은재 다시 만났어요. 현준이 현서, 우리 은재하고 같이 안싸우고 평생 제가 잘 책임지면서 살게요"라며 부모님께 약속하며 울컥했다.

헤어 메이크업에 웨딩드레스까지 입은 김병만의 아내는 앤 해서웨이를 닮은 비주얼로 감탄을 자아냈다. 아내는 "한강에서 결혼을 하다니"라며 한껏 설레어 했다. 김병만은 "한강 말고 다음에는 어디서 하고 싶은데?"라며 너스레를 떨었다.


신부만을 위한 단 하나뿐인 예식장. 아내는 "화려한 꽃들로 꾸며지지 않았으면 좋겠다 했는데 너무 예뻤다"라며 만족스러워 했다.

170cm 키에 힐까지 신은 아내와 158cm인 김병만은 한눈에 봐도 키차이가 엄청나 눈길을 끌었다. 아내는 "마주보는 게 아니라 내려다보는 건데요"라며 농담해 막간 웃음을 자아내기도 했다.

가족이 다 함께 아빠 김병만에게로 향하는 길. 아내는 두 아이들과 함께 버진로드 앞에 섰다. 김병만은 "복이 넝쿨째 굴러들어오는 구나 싶었다. 저한테 복을 몰아준 거 같다"라 했고 아내는 "이렇게 짧은 거리를 너무 돌아온 거 아닌가 싶다"라며 벅찬 심경을 밝혔다.

김병만은 "혼자서는 빠져나올 수 없는 깊은 절망에서 나를 다시 일으켜준 당신"이라며 "당신이 엄마로서뿐만 아니라 한 사람으로서도 빛날 수 있도록 언제나 존중하겠습니다. 이제는 나의 전부가 된 당신과 짱이, 똑이가 나의 구세주입니다. 나를 구원해준 세사람. 내 행복의 주인"이라며 울컥했다.

부모님을 앞에 둔 아내는 "제 전택 존중해주시고 힘든 시간 기다리며 같이 아이들 봐주셨던 부모님. 나도 귀한 딸인데 너무 감사하고 고맙습니다"라며 눈물을 보였다.

