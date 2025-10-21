'80억 빚' 신동엽, 사업 실패·빚 보증 심경 "방송 끝나면 전화만 3…

'80억 빚' 신동엽, 사업 실패·빚 보증 심경 "방송 끝나면 전화만 300통"

기사입력 2025-10-21 06:00


[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 신동엽이 사업 실패로 인한 빚 보증을 섰을 당시 심경을 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 쯔양, 안재현이 게스트로 출연했다.

웃기지 않아 고정 예능에 대한 걱정이 컸다는 쯔양에 신동엽은 "너는 존재 자체가 너무 흥미롭고 웃는 모습이 너무 예쁘고 다음에 먹는 모습 보면 사람들한테 행복감을 준다. 너는 존재 자체"라고 말했다. 이에 감동 받아 눈물을 흘린 쯔양. 쯔양은 "제가 원래 눈물도 없고 바빠서 치이고 살다 보니까 감성에 젖을 시간도 없었는데 요즘에 감정이 많이 생긴 거 같다. 눈물이 지나 없는 편인데 요즘 가끔씩 눈물이 나온다"고 토로했다.

이에 신동엽은 "그게 되게 좋은 거다. 눈물이 날 때 제대로 눈물을 흘릴 정도로 울기도 하다 보면 되게 개운하고 깔끔해지는 게 있다"며 "내가 옛날에 그랬다. 사업한답시고 근데 사업도 아니고 보증 잘못 서서 이름 빌려주고 그랬다가 굉장히 힘들 때가 있었다"고 털어놨다.


신동엽은 사업 실패와 빚 보증을 잘못 서 약 80억 빚을 졌다고 고백한 바 있다. 이에 신동엽은 한 달 만에 거의 10kg 가까이 빠지며 힘든 시간을 보냈다고.

신동엽은 "방송 끝나고 나면 전화가 300통이 와있다. '이게 뭐지? 내가 뭐 하는 거지?' 이 생각 때문에 방송에 집중을 못하고. 사람들은 모른다. 하지만 사람들은 모르지만 안다. 내가 행복하게 방송하지 못한다는 걸"이라고 당시 심경을 고백했다.

이어 신동엽은 쯔양에게 "아주 마음 편하게 먹을 수 있는 시간이 사실 많이 없었을 수도 있다. 나이가 들고 철이 들고 주변을 살필 줄 알게 되면서 정말 행복하게 먹는 모습을 보면 바라보는 사람들은 훨씬 더 행복하다. 그걸 다 안다. 우리 다 그렇지 않냐"며 "앞으로 살면서 계속 우리가 뭐 때문에 힘들어하고 스트레스 받고 그러면서 일을 하고. 근데 그건 모든 사람이 그래서 어쩔 수 없다. 근데 쯔양의 지금의 모습은 온전히 행복해하면서 먹으니까 그게 좋은 것"이라 말해 쯔양을 한번 더 감동받게 했다.

wjlee@sportschosun.com

