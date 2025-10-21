추사랑, 안경 벗으니 야노시호 유전자…모녀화보 화제[SCin스타]

기사입력 2025-10-21 08:06


[스포츠조선 백지은 기자] 추사랑이 드디어ㅣ 안경을 벗었다.

이종격투기 선수 추성훈의 아내이자 추사랑의 엄마인 야노시호는 20일 "어떤 사랑은 눈에 보이기도 한다. 이름을 붙이지 않아도 분명히 존재하는 마음처럼. 엄마와 딸, 너와 나, 그리고 야노시호와 추사랑. 모녀이면서도 세상에서 가장 가까운 친구인 두 사람은 서로를 바라볼 때 가장 환하게 웃습니다"라는 글과 함께 화보 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 다정하게 포즈를 취하고 있는 야노시호와 추사랑의 모습이 담겼다. 특히 추사랑은 패션 행사 참석 때조차 고집했던 안경을 벗고 화보 촬영에 임했는데, 안경을 벗은 추사랑은 야노시호와 더욱 닮은 꼴이라 눈길을 끌었다.

추사랑은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아빠 추성훈과 함께 출연하며 전국민의 사랑을 받았다. 현재 추사랑은 야노시호의 뒤를 이어 모델의 꿈을 키우고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



