"진또배기 땀촌!"…'김준호 子' 은우-정우, 이찬원 위해 반짝이 의상 …

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 이찬원이 김준호 아들 은우, 정우를 만난다.
특히 은우와 정우가 이찬원을 위해 깜짝이벤트를 준비해 시선을 단번에 사로잡는다. 은우와 정우가 빨간 카네이션 머리띠를 쓰고 바로 '인간 카네이션'으로 변신한 것. 더불어 은우와 정우는 반짝이 의상을 색깔별로 맞춰 입어 마치 트로트 듀오 같은 모습으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사르르 녹인다. 준비한 레드카펫을 걸으며 이찬원에게 다가가는 은우와 정우는 귀여움 그 자체로 깜찍함을 폭발시킨다.
이어 정우는 이찬원 환영 현수막에 그려진 사진과 이찬원을 번갈아 가리키더니 "진또배기 땀촌이야!"라며 수차례 샤우팅을 연발해 이찬원의 심장을 저격한다. 이에 이찬원은 "28개월 아기가 진또배기라고 한 거 처음이야! 심장이 터질 듯해"라며 벅차오르는 감정을 주체하지 못하고 잔뜩 설레어 해 웃음을 자아낸다.
한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
