"진또배기 땀촌!"…'김준호 子' 은우-정우, 이찬원 위해 반짝이 의상 입었다('슈돌')

기사입력 2025-10-21 08:12


"진또배기 땀촌!"…'김준호 子' 은우-정우, 이찬원 위해 반짝이 의상 …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 이찬원이 김준호 아들 은우, 정우를 만난다.

22일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 594회는 '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호가 함께한다. 이찬원은 지난 12월 '2024 KBS 연예대상'에서 '슈돌'에 출연하고 싶다고 밝힌 바 있어 이찬원의 출연에 더욱 관심이 쏠린다.

이날 방송에서는 이찬원이 호우부자 집을 방문해 은우, 정우와 특별한 첫 만남을 갖는다. 이찬원은 집에 들어서자마자 은우, 정우를 보고 환호성을 터뜨리더니 두 팔로 꼭 끌어안으며 꿀 떨어지는 눈빛을 발사한다. 이찬원은 은우와 정우를 연신 귀여워하며 웃음을 터뜨려 보는 이들까지 미소 짓게 만든다고.

특히 은우와 정우가 이찬원을 위해 깜짝이벤트를 준비해 시선을 단번에 사로잡는다. 은우와 정우가 빨간 카네이션 머리띠를 쓰고 바로 '인간 카네이션'으로 변신한 것. 더불어 은우와 정우는 반짝이 의상을 색깔별로 맞춰 입어 마치 트로트 듀오 같은 모습으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사르르 녹인다. 준비한 레드카펫을 걸으며 이찬원에게 다가가는 은우와 정우는 귀여움 그 자체로 깜찍함을 폭발시킨다.

이어 정우는 이찬원 환영 현수막에 그려진 사진과 이찬원을 번갈아 가리키더니 "진또배기 땀촌이야!"라며 수차례 샤우팅을 연발해 이찬원의 심장을 저격한다. 이에 이찬원은 "28개월 아기가 진또배기라고 한 거 처음이야! 심장이 터질 듯해"라며 벅차오르는 감정을 주체하지 못하고 잔뜩 설레어 해 웃음을 자아낸다.

그런가 하면, 이찬원은 김준호와 '잘생긴 트롯'이라는 프로그램에서 만나 멘토와 멘티로 인연을 맺은 뒤 절친 사이로 발전해 꾸준히 친분을 이어왔다고. 이찬원 덕분에 김준호가 '중꺽마' 음원을 발매할 수 있었다고 밝혀 두 사람의 끈끈한 절친 케미에도 관심이 집중된다. 이찬원과 만남을 위해 '인간 카네이션'으로 변신한 은우, 정우의 깜찍한 모습은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 볼 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

