김광규, ♥김완선에 직진 플러팅 "전화번호 먼저 물어봤다" 고백 ('라스')

기사입력 2025-10-21 08:33


김광규, ♥김완선에 직진 플러팅 "전화번호 먼저 물어봤다" 고백 ('라스…

[스포츠조선 정유나 기자] '라디오스타'에서 김광규가 절친 김완선을 향한 직진 플러팅(?)으로 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다. "(과거) 전화번호 먼저 물어봤다"라는 솔직 고백부터 군 시절 성덕 일화, 치질 수술 네 번을 거친 '건강 근황'까지, 그가 털어놓을 짠한 토크에 관심이 집중된다.

오는 22일 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 출연하는 '우린 제법 잘 어울려요' 특집으로 꾸며진다.

김광규는 '불타는 청춘'을 통해 오빠-동생처럼 지내게 된 김완선이 '라디오스타'에 출연한다는 소식을 듣고 나오게 됐다고 밝혀 시작부터 기대감을 높인다. 그는 김완선에 대한 추억을 회상하며 관련 토크를 이어간다.

그는 "기억 안 나시죠?"라며 과거 김완선에게 자신이 직접 먼저 연락처를 물어본 사연을 꺼낸다. 직진 멘트를 던진 김광규를 향해 김완선은 '철벽 리액션'을 보였지만, 그는 이에 굴하지 않는 순정남 면모로 현장을 웃음바다로 만든다. 특히 김광규는 녹화 도중 김완선 얼굴에 묻은 먼지를 살짝 떼주는 '심쿵 모먼트'로 출연진을 환호케 한다.


김광규, ♥김완선에 직진 플러팅 "전화번호 먼저 물어봤다" 고백 ('라스…
또 "'불타는 청춘'은 김완선 때문에 나갔다"라며 김완선의 섭외로 출연하게 된 얘기를 꺼내고, 군 시절 철모 속에 김완선 사진을 넣고 다녔던 팬심을 고백한다. 절친 최성국의 결혼 소식을 듣고 "거짓말인 줄 알았다"라며 식음을 전폐했던 짠내 폭발 일화까지 공개해 웃음을 안길 예정.

또 최근 건강 근황을 공개하면서 '치질 수술 전도사'를 자처했다고 해 궁금증을 높인다. 그는 "군 시절 차가운 바위 위에 앉아 있다가 치질 수술만 네 번 했다"라며 "부끄러워할 일이 아니다. 이젠 관리가 인생의 중심"이라고 말해 공감을 더한다.

마지막으로 김광규는 "인생엔 공짜 없다"라고 말하며 보이스피싱 피해를 언급, MZ의 '인생 선배' 다운 현실 조언으로 공감대를 형성한다고 해 관련 일화에 궁금증이 쏠린다.

'김완선 바라기' 플러팅 토크부터 '치질 수술 전도사'의 짠내 근황, 그리고 MZ 세대를 향한 인생 조언까지, 인간 김광규의 빛나는 매력은 오는 22일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.


한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.