“울음 터졌다” 김병만, 아내·하객·MC까지 울린 결혼 비하인드 공개(‘…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 김병만의 결혼식 뒷이야기가 공개됐다. 20일 방송에서는 결혼식을 앞둔 김병만이 가족들과 함께 부모님이 봉안된 사찰을 찾아 의미 있는 시간을 보내는 모습이 그려졌다. 김병만은 "꿈에서 엄마가 발을 주물러 주셨다. 결혼을 앞두고 부모님 생각이 더욱 간절했다"고 밝혔다.
본식에서 김병만은 '달인' 코너 음악에 맞춰 입장, "가장 믿음직한 남편이 되겠다"는 서약과 함께 떨리는 목소리로 감사를 전했다. 김병만의 아내 역시 "당신의 든든한 편이 되겠다"며 눈물을 보였다. 축가는 절친 카피추가 맡아 결혼식 분위기를 한층 끌어올렸다.
이어진 덕담 시간에는 배우 심형탁을 비롯해 장인어른과 지인들이 진심 어린 메시지를 전했다. 김병만은 "이런 선물을 주셔서 정말 감사하다"며 울먹였고 스튜디오 MC들 역시 모두 눈시울을 붉혔다. 마지막으로 김병만의 아내는 "나도 귀한 딸인데 가족이 되어주셔서 감사하다"며 부모님께 인사를 전해 감동을 자아냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com