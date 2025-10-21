“울음 터졌다” 김병만, 아내·하객·MC까지 울린 결혼 비하인드 공개(‘조선의 사랑꾼’)[SC리뷰]

[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 김병만의 결혼식 뒷이야기가 공개됐다. 20일 방송에서는 결혼식을 앞둔 김병만이 가족들과 함께 부모님이 봉안된 사찰을 찾아 의미 있는 시간을 보내는 모습이 그려졌다. 김병만은 "꿈에서 엄마가 발을 주물러 주셨다. 결혼을 앞두고 부모님 생각이 더욱 간절했다"고 밝혔다.

20일 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 방송에서는 김병만의 과거 인터뷰 영상도 공개됐다. 김병만의 아내는 연애 초기에 대장암 4기, 치매를 앓던 시아버지를 직접 간병했던 경험을 떠올리며 "20대 초반, 가족이 된다는 의미를 많이 배웠다"고 밝혀 감동을 더했다.

결혼식 전날 폭우 속에서도 직접 버진로드를 꾸미고 하객들을 맞이할 준비를 하는 김병만의 모습도 눈길을 끌었다. 사회는 오랜 친구 이수근이 맡았고 KCM, 백호, 최여진, 이태곤, 김동준, 심형탁, 샘 해밍턴, 박성광 등 많은 스타 하객들이 자리를 빛냈다. 아내를 위한 '깜짝 이벤트'로 축구선수 이동국을 초대해 특별한 추억을 선물하기도 했다.

본식에서 김병만은 '달인' 코너 음악에 맞춰 입장, "가장 믿음직한 남편이 되겠다"는 서약과 함께 떨리는 목소리로 감사를 전했다. 김병만의 아내 역시 "당신의 든든한 편이 되겠다"며 눈물을 보였다. 축가는 절친 카피추가 맡아 결혼식 분위기를 한층 끌어올렸다.

이어진 덕담 시간에는 배우 심형탁을 비롯해 장인어른과 지인들이 진심 어린 메시지를 전했다. 김병만은 "이런 선물을 주셔서 정말 감사하다"며 울먹였고 스튜디오 MC들 역시 모두 눈시울을 붉혔다. 마지막으로 김병만의 아내는 "나도 귀한 딸인데 가족이 되어주셔서 감사하다"며 부모님께 인사를 전해 감동을 자아냈다.

'조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시 TV CHOSUN에서 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

