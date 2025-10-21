영상까지 추가 공개…이이경, 계속되는 폭로에 사생활 논란 확산[SC이슈]

이이경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경 측이 사생활 논란에 "명백한 허위사실"이라고 반박한 가운데, 해당 사건의 폭로자가 재차 입장을 내놨다.

A씨는 20일 자신의 SNS 계정에 '이이경님 찐(진짜) 모습 노출한다'라는 제목의 게시글을 올리고, 카카오톡 대화 캡처본을 공개했다.

캡처본에는 남성으로 추정되는 인물 B씨가 A씨에게 신체 사이즈를 묻거나 신체 사진을 요구하는 내용이 담겨, 충격을 주고 있다. A씨는 해당 캡처본에 이이경의 사진이 있다는 이유로, B씨를 이이경이라 주장하는 중이다.

그러자 이이경 소속사 상영이엔티는 이날 공식 SNS를 통해 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위사실 유포 및 악성 루머로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "허위사실 유포에 따른 직?간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

이후 해당 게시물은 삭제됐으나, A씨는 "돈을 요구한 적은 없고, 진짜 독일인"이라며 재차 글을 올렸다. A씨는 "다른 여성이 같은 일을 겪지 않기를 바란 마음으로 올린 것"이라며 "이 일이 이렇게 커질 줄 몰랐다"고 덧붙였다.

네티즌들과의 댓글 대화로도 자신의 입장을 알렸다. 한 네티즌이 "돈을 요구했다면서, 왜 남의 사생활은 공개하느냐. 한국에서는 불법"이라고 지적하자 A씨는"작년에 경제적으로 어려워 잠시 50만 원만 빌려줄 수 있냐고 물은 적이 있다. 반드시 갚을 생각이었고, 실제로 돈을 받은 적은 없다"며 "그 일 이후에도 미안한 마음으로 연락을 이어갔다"고 했다.

또한 A씨는 자신이 먼저 사진을 보냈다는 정황도 언급했다. "상대가 제 얼굴이 궁금하다고 해 셀카를 보냈다"는 A씨는 "처음에는 가슴 부분을 꽃 이모티콘으로 가렸는데, 계속 보여달라고 해서 그대로 보냈다"고 밝혔다.

아울러 '증거'라는 추가 게시물을 올려, 더 큰 파장을 키운 모양새다. 이는 이이경의 공식 SNS 계정을 스크롤하는 모습이 그대로 영상으로 저장된 것으로, A씨는 "다들 보여달라고 하셔서, 스크린 영상"이라며 "(이이경의) 진짜 계정"이라는 글을 남겼다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

