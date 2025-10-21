[공식]"사적 공간에 무단 침입"…유연석도 사생활 침해에 뿔났다(전문)

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 유연석이 일부 팬의 과도한 사생활 침해에 대해 법적 대응을 예고했다.

유연석 소속사 킹콩 by 스타쉽은 20일 공식 SNS를 통해 "
최근 아티스트의 거주지 및 사적 공간을 무단으로 방문하거나 소포 또는 편지를 전달하는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"고 밝혔다.

이어 "아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정"이라고 경고했다.

또 "더불어 선물 및 팬레터는 아래의 주소로 전달 부탁드리며, 이외 장소로 전달된 물품은 반송 혹은 폐기 처리될 수 있다"고 안내했다.

아울러 "팬 여러분께서는 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다"며 "당사는 앞으로도 소속 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

최근 연예인들의 사생활 침해 사례가 잇따르고 있다. 특히 같은 소속사 배우 이동욱 역시 비공식 스케줄 및 거주지 방문, 부적절한 편지 전달 등의 피해를 입은 사실이 알려지며 "해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나, 아티스트와 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 시도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주된다"고 경고한 바 있다.

다음은 유연석 소속사 입장 전문.

안녕하세요. 킹콩 by 스타쉽입니다.


먼저 소속 아티스트 유연석에게 많은 관심과 사랑을 보내주시는 팬 여러분께 감사드립니다.

최근 아티스트의 거주지 및 사적 공간을 무단으로 방문하거나, 소포 또는 편지를 전달하는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.

이에 당사는 아티스트의 사생활을 보호하고 피해를 방지하기 위하여 다음과 같이 안내드립니다.

아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정입니다.

더불어, 선물 및 팬레터는 킹콩 by 스타쉽 주소로 전달 부탁드리며, 이외 장소로 전달된 물품은 반송 혹은 폐기 처리될 수 있으니 이점 유의 부탁드립니다.

항상 소속 아티스트 유연석을 진심으로 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드리며, 팬 여러분께서는 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드립니다.

당사는 앞으로도 소속 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


