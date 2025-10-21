'마이큐♥' 김나영, 재혼 2주만에 후회 "이럴거면 결혼 미룰 걸" ('옷장전쟁2')

기사입력 2025-10-21 08:59


'마이큐♥' 김나영, 재혼 2주만에 후회 "이럴거면 결혼 미룰 걸" ('…

[스포츠조선 정유나 기자] '옷장전쟁2' 김나영이 김원중과 첫 옷장 대결에 승부욕을 폭발시켰다.

넷플릭스 예능 '옷장전쟁2'은 각기 다른 감각을 지닌 두 패션 전문가가 셀럽들의 옷장을 탈탈 털어 감다살 스타일링에 도전하는 의뢰인 옷장 맞춤 꾸미기 대결 프로그램. 지난 20일(월) 오후 5시에 공개된 '옷장전쟁2' 1회에서는 새로운 MC 김나영-김원중 듀오가 2030 스타일 아이콘으로 사랑받고 있는 뷰티 사업가 겸 인플루언서 김수미의 옷장을 탐방하고, 김수미의 실제 옷장템으로 스타일링 대결을 펼치는 모습이 그려졌다.

MC로 합류한 김원중은 첫 신고식부터 수줍은 내향인의 매력을 폭발시켰다. 아시아 모델 최초 프라다 쇼에 올랐을 뿐만 아니라, 패션 피플들의 워너비로 군림하는 '킹원중'이라는 수식어가 무색하게 김원중은 "제가 나영 누나보다 더 굽신거리는 성격"이라며 진땀을 쏟았고, 김나영 역시 "큰일났네. 우리 같이 굽신거리게 생겼네"라고 맞장구치며 케미에 시동을 걸었다.

이어 두 사람은 김수미의 개인 작업실에 찾아갔다. 꾸민지 6개월쯤 됐다는 김수미의 작업공간을 본 김나영은 "이 곳에서 혼자만의 시간을 갖는 거냐. 좋으시겠다"라고 자유를 갈망해 웃음을 자아냈다. 반면 김원중은 김수미에게 뜬금없이 '출연 계기'를 묻는 등 정직한 진행 실력을 선보이며 "저는 개그가 없어요. 인생이 다큐에요"라며 울먹거려 배꼽을 잡게 했다.

김나영은 신입 MC 김원중 잡도리에 푹 빠졌다. 첫사랑에게 잘 보이고 싶어서 옷에 관심을 갖기 시작했다는 김원중의 발언에 그의 아내인 모델 곽지영을 소환하며, "지영 씨가 아니라 첫사랑한테 잘 보이고 싶었냐"라고 놀린 것. 이와 함께 김나영은 "어릴 때 옷을 안 사주셔서 결핍이 있다. 그래서 지금 옷을 많이 산다"라며 쇼퍼홀릭이 된 이유를 셀프 폭로, 인간미를 뽐내기도 했다.


'마이큐♥' 김나영, 재혼 2주만에 후회 "이럴거면 결혼 미룰 걸" ('…
한편 김수미는 '꾸안꾸 스타일' 추구미가 물씬 느껴지는 옷장을 공개했고, 본격적인 옷장대결이 펼쳐졌다. 김수미는 최애 아이템인 '그레이 니트'로 스타일링 대결을 주문했는데 김원중은 "멋 낸 듯, 안 낸 듯은 내 전문"이라며 새로운 승부 집착남의 탄생을 알렸다. 뿐만 아니라 김수미의 평소 스타일을 스크랩해서 컨셉 시안까지 짜오는 열정을 불태웠다. 이에 조바심이 난 김나영은 "나도 이거 해올 걸. 내가 결혼 준비를 하느라고 바빴다. 결혼을 미룰 걸"이라며 발을 동동 굴러 폭소를 유발했다.

이날 두 MC는 각기 다른 매력의 '그레이 니트' 스타일링을 선보이며 패션 센스를 유감없이 뽐냈다. 김원중은 시크한 무드의 데일리 오피스룩을, 김나영은 편안하면서도 쿨한 무드가 살아있는 캐주얼 스타일을 제안했다. 김수미의 선택을 앞두고 두 MC는 '굽신모드'를 발동하며 웃음을 더했다. 김원중은 "김나영 어르신은 방송을 많이 하시지만 저는 본업이 옷 만들고 그러는 사람"이라고 호소하는가 하면, 자신의 소장품인 선글라스를 뇌물(?)로 건네며 승부욕을 분출했다. 이에 김나영은 "저는 결혼 선물로 승을 받아보고 싶다"라며 초강수를 뒀고, 못 말리는 '승부 집착 남매'의 장군멍군에 정신을 못 차리는 김수미의 모습이 배꼽을 잡게 했다. 이날의 승리는 편안함을 제 1순위로 생각하는 김수미의 취향에 따라 김나영에게 돌아갔다.

그런가 하면 '옷장전쟁2' 시즌 첫 방송은 패션 센스부터 치명적인 내향인의 매력, 나아가 불꽃 승부욕까지 똑 닮은 2MC 김나영-김원중의 '동족 케미'로 유쾌한 웃음이 가득했다. 또한 시즌1과는 달리, 패션에 일가견이 있는 스타들의 옷장을 찾아가는 만큼 다채롭고 힙한 아이템들을 살펴보는 재미 역시 더해졌다. 이에 새로운 케미와 새로운 구성을 바탕으로 성공적 론칭을 이끈 '옷장전쟁2'의 행보에 귀추가 주목된다.


한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 두 사람은 지난 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.