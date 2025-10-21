바다·유진 "슈 편안해질 때까지 기다려" S.E.S. 재결합 입 열었다 ('4인용식탁')

기사입력 2025-10-21 09:02


바다·유진 "슈 편안해질 때까지 기다려" S.E.S. 재결합 입 열었다 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 바다와 유진이 S.E.S. 재결합에 대해 입을 열었다.

20일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'에는 바다가 출연해 절친으로 유진, 브라이언을 초대해 이야기를 나눴다.

이날 MC 박경림은 "S.E.S.도 2년 후 데뷔 30주년을 맞는다. 지금 H.O.T.나 god도 다시 뭉쳐서 공연을 하는데 컴백 계획이 있냐"고 질문했다.

이에 바다는 "우리는 당장 계획이 있는 건 아니다. 일단 우리는 슈가 편안해질 때까지 기다리는 상태"라며 "보시는 팬분들이나 모든 게 자연스러운 때를 기다리고 있다"고 답했다. 유진도 "(재결합이) 자연스러운 때가 있지 않을까"라고 덧붙였다.


한편 S.E.S.는 1997년에 3인조 걸그룹으로 데뷔했으나 2002년 해체했다. 이후 멤버들은 각자 솔로 가수, 배우 등 개인 활동에 집중했다.

그러던 중 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등의 해외에서 수차례에 걸쳐 수억 원대 규모의 상습 도박을 한 혐의로 2019년 2월 징역 6월에 집행유예 2년과 함께 사회봉사 80시간을 선고받은 바 있다. 2023년에는 BJ 방송으로 복귀를 시도하는 과정에서 노출 의상을 입고 나와 논란이 일기도 했다.

당시 바다는 슈를 향해 "주변에 정말 너를 위한 사람이 있는지 봐라. 그게 중요하다. 듣기 좋은 소리만 해주는 사람들은 어쩌면 너를 녹이는 걸지도 모른다"며 "달콤한 말 하는 사람들? 나는 그거 다 거짓이라 생각한다. 네가 정신 차리고 돌아오면 너는 나와 유진이보다 몇 배는 더 멋진 사람일 것"이라며 진심 어린 조언을 전했다.

그러나 이후 두 사람 사이에는 불화설이 불거졌으며, 바다는 지난해 라이브 방송을 통해 "진짜 아끼니까 해야 할 말이 있다. 슈와 조금 멀어진 감이 있는데 더 늦기 전에 돌아오길 바란다. 너를 믿는다"라며 애정을 드러냈다.

최근에는 슈도 여러 매체와의 인터뷰를 통해 "불화설은 (사실이) 아니다"라며 "바다 언니와는 따로 연락해서 잘 이야기했다"고 밝혔다.

