폼 오른 이광수, '조각도시'서 권력 최정점 VIP 파격 변신 "보고 있으면 기분 안 좋아지는 인물"

기사입력 2025-10-21 09:03


폼 오른 이광수, '조각도시'서 권력 최정점 VIP 파격 변신 "보고 있…

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'가 권력과 돈, 모두를 가진 요한의 VIP, 백도경 역의 이광수 캐릭터 스틸을 공개했다.

'조각도시'에서 권력과 돈, 모두를 가진 요한의 VIP 백도경 역으로 또 다른 매력을 선보일 이광수의 캐릭터 스틸을 공개했다. '조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다.

'해적: 도깨비 깃발' '탐정: 리턴즈'부터 드라마 '라이브' '디어 마이 프렌즈' '노 웨이 아웃 : 더 룰렛'까지. 어떤 캐릭터라도 자신만의 매력으로 소화시키며 무한한 연기 스펙트럼을 보여주는 이광수가 '조각도시'를 통해 또 한 번의 새로운 변신을 선보인다.

백도경은 권력과 돈, 모든 것을 가진 요한의 VIP로, 태중이 얽힌 사건의 중요한 열쇠를 쥐고 있는 인물. 공개된 스틸은 유력 국회의원의 아들로 모든 걸 가진 도경의 여유로운 모습은 물론, 광기가 느껴지는 비릿한 웃음까지 다채로운 얼굴들을 담고 있어 시선을 사로잡는다.


폼 오른 이광수, '조각도시'서 권력 최정점 VIP 파격 변신 "보고 있…
이광수는 "보고 있으면 기분이 안좋아지는 사람처럼 보였으면 좋겠다. 최대한 보시는 분들이 불편한 캐릭터로 느끼도록 노력했다"며 평범하지 않은 캐릭터를 표현하기 위한 노력을 밝혔다.

박신우 감독은 "이광수가 연기한 도경은 다른 배우가 절대 생각날 수 없을 정도로 착붙인 캐릭터", 오상호 작가는 "이광수는 '조각도시'의 보물. 평범한 대사도 남다르게 느끼게 만드는 힘이 있다"며 백도경 그 자체로 분한 이광수의 연기에 대한 극찬을 아끼지 않았다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 오는 11월 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.