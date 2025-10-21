폼 오른 이광수, '조각도시'서 권력 최정점 VIP 파격 변신 "보고 있…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'가 권력과 돈, 모두를 가진 요한의 VIP, 백도경 역의 이광수 캐릭터 스틸을 공개했다.
백도경은 권력과 돈, 모든 것을 가진 요한의 VIP로, 태중이 얽힌 사건의 중요한 열쇠를 쥐고 있는 인물. 공개된 스틸은 유력 국회의원의 아들로 모든 걸 가진 도경의 여유로운 모습은 물론, 광기가 느껴지는 비릿한 웃음까지 다채로운 얼굴들을 담고 있어 시선을 사로잡는다.
복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 오는 11월 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
