[공식]스트레이 키즈, 3개월만 초고속 컴백…연말까지 질주

|
[스포츠조선 정빛 기자] 스트레이 키즈(Stray Kids)가 11월 21일 더블 타이틀곡 'Do It'(두 잇)과 '신선놀음'으로 약 3개월 만에 초고속 컴백한다.
JYP엔터테인먼트는 20일 오후 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 게재하고 신보를 향한 기대감을 더했다. 이에 따르면 스트레이 키즈는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'을 필두로 'Holiday'(홀리데이), 'Photobook'(포토북), 'Do It (Festival Version)'(두 잇 (페스티벌 버전))까지 총 5곡의 신곡을 발표한다. 이번에도 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업에 직접 참여했다.
트랙리스트 속 책자는 트레일러에서 두려움으로 멈춰버린 세상에 균열을 내고 치유와 변화를 이끄는 '현대판 신선'으로 등장하는 여덟 멤버의 기록지다. 각 기록지 안에는 다섯 신곡의 키워드와 분위기를 가늠할 수 있는 일러스트가 삽입되어 있어 호기심을 자극한다. 추후 발매될 'DO IT' 리믹스 앨범의 트랙리스트 또한 시선을 끈다.
'우리만의 길을 가겠다'는 의지와 스스로를 향한 굳건한 믿음, 타고난 노력으로 세계 음악 시장에서 역사를 써 내려가고 있는 '글로벌 톱 아티스트' 스트레이 키즈가 "한다면 하는" 그룹 정신과 꼭 들어맞는 이름의 신곡 'Do It'과 더블 타이틀곡 '신선놀음'으로 연말까지 멈추지 않을 질주를 시작한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com