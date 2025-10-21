아이브 스토리텔링·나띠 MC 스페셜·변우석 시상...'뮤직 데이' 볼거리 [2025KGMA]

기사입력 2025-10-21 09:50


아이브 스토리텔링·나띠 MC 스페셜·변우석 시상...'뮤직 데이' 볼거리…

[스포츠조선 고재완 기자] '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(KGMA)가 스페셜 무대와 화려한 라인업의 시상자를 예고했다.

오는 11월 14일과 15일 인천 인스파이어 아레나에서 '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 with iM뱅크'(2025 KGMA)가 열린다. 올해 KGMA는 '링크 투 케이팝'(LINK to K-POP)이라는 주제에 맞게 노래 무대 세대 K팝의 역사를 하나로 링크하는 다양한 스테이지로 꾸며진다. 이 중 둘째 날인 15일 뮤직 데이에는 총 16개 팀이 개성 가득한 무대를 준비 중이다.

앞서 스트레이 키즈가 방송에서 선보인 적 없는 무대를 공개한다고 알려 관심을 모은 가운데, 출연 가수들 전원이 KGMA 관객들을 위한 특별 퍼포먼스를 준비해 기대를 높이고 있다.

데뷔 후 꾸준히 '자기애'를 노래하며 정체성을 구축해 온 아이브는 이번 KGMA에서 다시 한 번 주체적인 자아를 공고히 하는 '아이브 특' 퍼포먼스를 선보인다. 올해 초 국내 음원 차트 퍼펙트 올킬을 기록했던 '레블 하트'를 비롯해 색다른 변신으로 스펙트럼을 넓힌 활동곡 'XOXZ'까지 아우르는 스토리를 유기적으로 표현할 예정이다. 롤라팔루자 등 다양한 무대 경험으로 다져진 실력을 펼쳐 보이며 '아이브 신드롬'의 정점을 표현할 것으로 기대되는 가운데 단체 군무 외 솔로 퍼포먼스도 기대 포인트다.

뮤직 데이 진행자로 나서는 키스오브라이프 나띠는 MC 스페셜 무대로 국내 최고 솔로 여가수의 히트곡 퍼포먼스를 선보인다. 데뷔 후 다양한 무대에서 선보인 강렬한 퍼포먼스로 '핫걸' 수식어를 얻은 나띠는 이번 KGMA MC 스페셜 무대를 통해 역대급 솔로 퍼포먼스를 예고했다. 원곡의 매력에 나띠 특유의 Y2K 감성을 녹여내 시상식의 포문을 화려하게 연다는 각오다. 지난해 MC로 활약한 에스파 윈터가 선보인 '스파크' 무대에 버금가는 강렬한 무대가 될 것으로 기대된다.

아이딧, 아홉, 클로즈 유어 아이즈, 킥플립 등 올해 데뷔한 5세대 K팝 대표 보이그룹들이 선보일 스페셜 스테이지는 이번 KGMA가 야심차게 준비한 무대다. 이들은 H.O.T.부터 스트레이 키즈까지 1세대부터 4세대를 대표하는 그룹들의 히트곡 무대를 저마다의 열정을 담아 각각 선보일 계획이다. 글로벌 무대에서 뜨겁게 사랑받고 있는 K팝의 과거부터 현재까지의 역사를 써 온 선배 가수들의 히트곡을 5세대 후배들이 커버해 선보이는 만큼, '링크 투 케이팝'의 의미를 고스란히 살리고 K팝 세대 대통합을 이뤄낼 전망이다.

출연 아티스트만큼이나 화려한 시상자 라인업이 화제를 모은 가운데 '대세' 스타 변우석은 15일 KGMA 무대에 시상자로 나서 현장을 화려하게 빛낸다. 지난해 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'로 스타덤에 올라 각종 광고 시장을 섭렵한 변우석은 차기작인 MBC 드라마 '21세기 대군 부인' 촬영으로 바쁜 와중 KGMA를 통해 국내외 팬들을 만난다. 모처럼 국내 대형 무대에 오르는 변우석이 과연 어느 가수에게 영예의 트로피를 건넬지 주목된다.

올해 2회째를 맞는 KGMA는 음악적 진화와 최신 기술이 결합된 무대를 통해 전 세계 팬들에게 보다 화려하고 다채로운 경험을 선사할 예정이다. 11월 14, 15일 양일 각각 '아티스트 데이'와 '뮤직 데이'로 꾸며져 더보이즈, 미야오, 박서진, 보이넥스트도어, 싸이커스, 아이엔아이(INI), 에이티즈, 엑스디너리 히어로즈, 올데이 프로젝트, 우즈, 이찬원, 크래비티, 키키, 피프티피프티, SMTR25(이상 첫째 날, 가나다순)와 넥스지, 루시, 비투비, 수호(엑소), 스트레이 키즈, 아이딧, 아이브, 아홉, 유니스, 장민호, 클로즈 유어 아이즈, 키스오브라이프, 킥플립, 프로미스나인, 피원하모니, 하츠투하츠 등 총 31팀이 잊을 수 없는 K팝 축제의 추억을 장식할 예정이다. 지난해에 이어 배우 남지현이 이틀 연속 MC로 나서 첫날은 아이린(레드벨벳), 둘째 날은 나띠와 각각 호흡을 맞춘다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.