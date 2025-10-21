[인터뷰①] '굿뉴스' 변성현 감독 "네 번째 만난 설경구, 처음으로 '…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 변성현 감독이 영화 '굿뉴스'를 본 배우 설경구의 반응에 대해 이야기했다.
변 감독은 "(제 필모그래피들 중) 영화가 공개되고 나서 관계자 분들, 감독님들, 배우 분들한테 연락을 제일 많이 받았다. 제 영화 중에 가장 좋다는 평가를 해주셔서 감사하다"며 "당연히 편집할 땐 아쉬운 부분이 보이는데, 이번엔 아쉬운 게 없었다. 아쉬웠던 것도 그때로 다시 돌아가면 똑같은 선택을 했을 것 같다. 이번엔 제 능력을 100% 발휘한 것 같다"고 소감을 전했다.
이어 전작과의 차별점에 대해 "'길복순'은 처음으로 시도를 해봤던 영화였고, 시청자들의 호불호가 명확하게 갈렸다"며 "'굿뉴스'에서는 제가 가장 잘하는 장기를 보여주고 싶었다"고 말했다.
이어 설경구와의 작업에 대해 "이번에도 너무나 만족스러웠다. 테스트 촬영 때 선배한테 분장한 상태로 걸어봐 달라고 말씀드렸다. 시나리오에 구부정한 팔자걸음이라고 적혀 있었는데, 걸으시는 모습을 보고 '아 선배가 캐릭터를 이해하셨구나'라고 생각했다"고 털어놨다.
'굿뉴스'를 본 설경구의 반응에 대해선 "'네 거 중에 제일 재밌다'고 하셨다. 선배는 항상 코멘트가 짧으시다. '불한당' 때는 '상업 영화야?'라고 하셨고, '킹메이커' 때는 '좋네? 근데 잘 안 될 것 같다'고 하셨다. '길복순' 때는 '변성현은 B급 감독이구나'라고 말씀하셨다. 이번엔 퉁명스러운 말투로 칭찬을 해주셨는데, 너무 기뻤다. 처음으로 선배한테 긍정적인 답변을 받은 것 같다"고 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com