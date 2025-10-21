'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] ENA·SBS플러스 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 미스터 나가 23기 옥순을 둘러싼 왕따 논란에 대해 입을 열었다.
그러면서 "본인의 모습이 좋은 모습으로 비치고 사랑받고 예쁨받는 주인공으로 끝났으면 적당히 즐기고 수용하면서 마무리하고 라방에서 본인은 속마음이 그렇지 않더라도 웃으면서 끝냈으면 좋았을 텐데 애매하고 지저분하게 끝내 버려서 본인은 비련의 여주인공, 다른 사람들은 나쁜 사람들로 만들어 버렸다"며 "방송에 나온 모습들에 심취하고 네티즌들의 응원과 격려에 정말로 자신이 왕따 및 괴롭힘을 당했다는 설정에 잡아먹혀 버린 게 아닌지 생각하게 된다. 심지어 나는 그동안 나름 좋은 관계로 지내왔음에도 차단까지 당했다" 23기 옥순을 저격했다.
이어 "그분(23기 옥순)과 23기 순자는 '사계' 출연 전부터 사이가 소원했다. 출연 직후에는 사이가 돈독했지만 일련의 사건들로 관계가 틀어지면서 그분은 23기 순자를 인스타 차단까지 해놓았고 사계 출연 당일 서로의 존재를 확인하고 당황했다"며 "당시 23기 순자가 23기 영철과 사귀는 사이라고 알고 있던 그분은 23기 영철에게 직접 전화해 '언제 헤어졌냐' '진짜 헤어진 건 맞냐'며 사실 확인을 시도했고, 자기소개 시간부터 23기 순자가 이상형이 어떤 사람인지에 대해 얘기할 때마다 '그거 우리 기수 영철 오빤데?', '그거 영철 오빠 같아서 좋다는 거 아냐?', '너 지금 생각나는 사람 있지'라고 하며 다른 출연자들 앞에서 지속적으로 전 남친을 언급하며 23기 순자를 민망하게 했다"고 주장했다.
그러면서 "물론 연애 프로그램이다 보니 빨리 선택하고 집중하는 게 맞는지, 다른 사람의 기회도 살려주는 게 맞는지, 마지막까지 재보다가 결정하는 게 맞는지는 각자 생각하는 방향은 다를 것이기에 어떤 게 정답이라고 할 수는 없다. 하지만 그 부분에 대해서 불만은 가지는 사람도 분명 있을 수 있다"고 덧붙였다.
미스터 나는 방송 편집에 대해서도 언급했다. 그는 "그분은 남자 출연자와의 대화 중 24기 옥순을 비하하는 표현을 하였고 대화 후 그 부분은 편집해달라는 요청하였고 실제로 방송에서 그분이 그런 대화를 한 것은 나오지 않았다"며 "오히려 그런 요청을 생각지도 못한 타 출연자들은 사람을 앞에 두고 좌우에서 험담한 것처럼 보이는 장면에서 작은 목소리로 자기들끼리 귓속말을 한 수준인데 방송에 나온 부분에서는 오히려 오디오를 키워 옆에서 앞담화하는 것처럼 보였다"고 전했다.
이어 "본인들이 스스로 하는 말이나 행동이 당연히 방송에 나올 것임을 알고 있었고 누군가를 왕따시키거나 괴롭히는 정말 말도 안 되는 바보 같은 행동은 당연히 하지 않았다"며 "다만 서로가 서로를 싫어하고 마음에 안 들어 할 수는 있다. 그런데 서로 맘에 들어하지 않는 부분이 상대방의 일방적인 폭력으로 보여지는 것은 분명 잘못됐다"고 강조했다.
끝으로 "흘러가는 상황과 다른 출연자들에 대한 대응이 너무나 아쉬워서 두고만 볼 수 없었다. 라방 때 당연히 나는 오해로 보여지는 부분들은 풀고 자연스럽게 넘어갈 줄 알았지만 결과는 참담했다"며 "침묵이 때로는 어떤 웅변보다 고귀하기도 하지만, 부당함에 내가 침묵했을 때 결국 나를 위해 말해줄 이들이 아무도 남아있지 않다는 걸 알기에 목소리를 내본다"고 밝혔다.
한편 '나솔사계에서 미스터 나는 24기 옥순과 최종 커플이 됐으나, '현커'로는 발전하지 못했다. 23기 옥순은 미스터 강은 최종 커플이 된 후 교제를 시작해 '현커'임을 밝혔다.