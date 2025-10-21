[인터뷰③] '굿뉴스' 변성현 감독 "류승범? 내 또래 영화인들의 우상이…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 변성현 감독이 배우 류승범을 영화 '굿뉴스'에 캐스팅 한 이유를 전했다.
변 감독은 앞서 열린 제작보고회에서 "류승범을 캐스팅하기 위해 12시간 동안 집에 안 가고 기다렸다"며 "출연을 승낙받은 후에야 귀가했다"고 밝힌 바 있다. 이에 그는 "류승범은 제 또래 영화를 하는 사람들에게 우상이다. 마치 유니콘 같은 사람이다. 제가 영화를 시작하기 전부터, 감독을 꿈꾸기도 전에 무비스타였다. 그러다 정상에 있을 때 홀연히 살아졌다(웃음). 그것도 너무 신기했다"며 "영화가 블랙 코미디 장르로 가다가, 관료들이 나오는 부분에서 늘어질 것 같더라. 이 부분을 누군가가 책임져야 할 것 같은데 류승범 밖에 안 떠올랐다"고 캐스팅 이유를 설명했다.
이어 류승범과의 첫 만남을 회상하며 "류승범도 저를 이미 알고 있었고, 친구로 지내자고 하더라. 일단 시나리오를 건네기 전에 친구가 되어야겠다고 마음을 먹었다. 조금 더 가까워지고 난 뒤에 시나리오를 건넸는데, 재밌게 읽었다고 하더라. (류승범이) 당시 드라마 '가족계획'을 찍고 가족들과 시간을 보내고 싶다고 해서 계속 졸라댔다. 이렇게 말씀드리면 제가 눈치 없이 너무 무턱대고 졸라댄 것 같지만, 그날 분위기가 되게 즐거웠다"고 말했다. 또 류승범과의 첫 작업 소감에 대해서는 "엄청 놀라웠고, 상상 그 이상이었다"고 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com