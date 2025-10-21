[인터뷰①] '굿뉴스' 홍경 "전성기 박해일 선배 닮은꼴? 변성현 감독의 과찬"

기사입력 2025-10-21 13:57


사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 영화 '굿뉴스'를 통해 변성현 감독과 첫 작업을 함께 한 소감을 전했다.

홍경은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "변성현 감독님과 굉장히 즐거운 분위기 속에서 작업했다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화로, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다. 홍경은 엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

변 감독은 앞서 열린 제작보고회에서 홍경과의 첫 작업에 대해 "정말 질문이 많고 피곤했다(웃음). 모든 질문에 대한 답을 잘해줘야 했기 때문에 제가 쓴 시나리오인데도 불구하고 더 공부하게 됐다. 사실 농담으로 피곤하다고 했지만, 저도 많은 걸 배웠다"고 전한 바 있다.

이에 홍경은 "감독님의 애정 섞인 표현이 아닌가 싶다. 굉장히 즐거운 분위기 속에서 작업했다. 감독님과 자주 만나서 대화도 많이 나누고 서로를 알아가는 시간을 가졌다"며 "또 대본을 보면서 함께 캐릭터를 연구하며 좋은 시간을 보냈다"고 말했다.

또한 변 감독은 이날 열린 인터뷰에서 홍경을 향해 "한국영화 전성기 때의 박해일 선배를 보는 것 같다"고 극찬을 보낸 바 있다. 이를 들은 홍경은 "그건 너무 과찬이신 것 같다. 감독님과 첫 작업을 하면서 매 작품이 마지막인 것처럼 지독하게 임하신다고 느꼈다. 작품을 위해 자신이 가진 총량을 모두 끌어서 쏟아부으시는 느낌이었다. 전작은 어떻게 하셨는지 모르겠지만, 이번 영화에선 앞으로 더 나아가고자 하는 열정과 의지를 많이 보여주셨다"고 존경심을 표했다.

그러면서 "저는 일과 영화 이야기를 나누는 걸 너무나 좋아한다. 변 감독님이 저와 생활 패턴은 조금 다를 수 있지만, 닮아 있는 점도 분명히 있는 것 같다. 감독님은 언제나 영화와 작품에 대한 생각으로 가득 차 계신 것 같다. 그렇기 때문에 감독님과 작업하면서 다양한 이야기를 나눌 수 있었던 것 같다"고 덧붙였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

