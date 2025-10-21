[인터뷰①] '굿뉴스' 홍경 "전성기 박해일 선배 닮은꼴? 변성현 감독의…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 영화 '굿뉴스'를 통해 변성현 감독과 첫 작업을 함께 한 소감을 전했다.
변 감독은 앞서 열린 제작보고회에서 홍경과의 첫 작업에 대해 "정말 질문이 많고 피곤했다(웃음). 모든 질문에 대한 답을 잘해줘야 했기 때문에 제가 쓴 시나리오인데도 불구하고 더 공부하게 됐다. 사실 농담으로 피곤하다고 했지만, 저도 많은 걸 배웠다"고 전한 바 있다.
이에 홍경은 "감독님의 애정 섞인 표현이 아닌가 싶다. 굉장히 즐거운 분위기 속에서 작업했다. 감독님과 자주 만나서 대화도 많이 나누고 서로를 알아가는 시간을 가졌다"며 "또 대본을 보면서 함께 캐릭터를 연구하며 좋은 시간을 보냈다"고 말했다.
그러면서 "저는 일과 영화 이야기를 나누는 걸 너무나 좋아한다. 변 감독님이 저와 생활 패턴은 조금 다를 수 있지만, 닮아 있는 점도 분명히 있는 것 같다. 감독님은 언제나 영화와 작품에 대한 생각으로 가득 차 계신 것 같다. 그렇기 때문에 감독님과 작업하면서 다양한 이야기를 나눌 수 있었던 것 같다"고 덧붙였다.
