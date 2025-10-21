[인터뷰①] '탁류' 박지환 "노출 액션? 감독님 '웃기고 볼품없어 좋다…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박지환(45)이 무덕을 완성한 소감을 밝혔다.
박지환은 또 무덕의 듬성 듬성한 수염 분장에 대해 "분장 테스트를 오래 했는데, 마지막에는 제가 얼굴이 슥 보이더라. 제가 생각하는 무덕이의 얼굴이 보였는데, 듬성듬성하게 수염을 뜯어냈더니 '오?' 이렇게 됐다. 분장 업체의 제가 좋아하는 형님을 모셨더니 바로 '이걸 원하는 거야?'하면서 아시더라. 그렇게 무덕이를 완성해주셨다"고 말했다.
또 박지환은 무덕이의 내면에 대해서 "평범한 비루함"이라 표현하면서 "매일 그렇게 비루한 사람은 그렇게 비루하다고 생각하지 않는다. 그게 평범이란 상태로 정서가 놓여지게끔 만들어둔 거다. 안 그러면 그 상황을 어떻게 견디고 살겠나. 가끔 우리가 이렇게 살다가도 정말 안 좋은 환경에 툭 떨어졌을 때 우리의 자긍심이나 이런 게 바닥에 떨어져 비참해서 못 살고, 그곳에 원래 있던 사람들은 평범하게 잘 지내잖나. 무덕이의 비루함에 평범성을 가지려고, 그 온도를 유지하려고 고민을 많이 했다"고 했다.
박지환은 특히 액션신을 통해 노출 연기까지 도전한 바. 그는 "갑자기 감독님이 벗으라고 하셔서 감독님이 시키면 다 해야하지 않겠나"라며 농담한 뒤 "'보여주는 건 어때? 풀어 헤치는 건 어때?'하시면서 동의를 구하셨다. 다 벗고 찍은 뒤 아닌 것 같으면 옷을 입고도 찍으면 되니까, 촬영에 들어갔는데 감독님이 '벗는 게 웃기고 볼품 없고 좋은데?'하셔서 '그럼 저도 좋습니다' 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.
'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 운명 개척 액션 드라마로, 로운과 신예은, 박서함, 박지환 등이 출연해 열연했다. 박지환은 극중 왈패 무덕을 연기하며 인생의 변화를 가장 크게 보여줘 시선을 모았다.
