[인터뷰②] '탁류' 박지환 "로운 위대하고 멋있어 보여..박정표는 내가…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박지환(45)이 후배들과의 호흡을 언급했다.
또 왈패로 출연했던 박정표 안승균, 박철윤, 윤대열에 대해 "정표 같은 경우는 제가 추천했다. 그 친구 아니면 안 하겠다고. 연기를 저보다 연기를 훌씬 잘하는 친구다. 열 배는 잘하고 감각적으로 열 배는 훌륭하고. 그친구는 천재라는 칭호를 받는 친구라서 무덕이가 잘 되려면 그런 연기 잘하는 친구들이 필요했다. 그래서 박정표 배우를 말씀을 드리고 한 번 확인해보시라고 했었다. 엄청 연기를 잘하고 정말 최고다. 더 잘되고 유명하고 더 대한민국을 흔드는 배우가 되면 좋겠다. 나이가 같은 친구다. 꽤 오래 전에 알았던 친구다. 그렇게 되면 좋겠다. 승균이도 처음 봤는데 묘하더라. 그러면서도 묘하게 안쓰럽고, 그런 것들을 잘 어루만져주고 싶었고, 중복(박)철윤이도 엄청 건강한 사람이다. 그런 걸 어루만지려 한 것 같다. 어떻게 하면 편하게 갈 수 있을지. 대열이 형도 마찬가지고. 저보다 훨씬 능력이 뛰어난 선배고, 품도 은 분들이라 어떻게 하면 잘 갈 수 있을지를 고민한 것 같다"고 말했다.
이어 "감독님도 제가 현장에서 분량이 없고 넘어가도 리허설하다가 이 대사 해봐. 이렇게 되면 요 대사는 네가 할래? 하고 계속 흘러가지 않게 분배를 많이 했던 것 같다. 애드리브를 제 애드리브를 치는 게 아니라 얘기하게끔 이 말 괜찮지 않아요 좋아 하면서 그 인물들이 죽지 않도록 조금이라도 깜빡이게 감독님과 신경을 쓴 것 같다"고 덧붙였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com