[인터뷰②] '굿뉴스' 홍경 "경이로운 설경구 선배, 내 나이대에 '박하사탕' 연기하다니"

기사입력 2025-10-21 14:30


[인터뷰②] '굿뉴스' 홍경 "경이로운 설경구 선배, 내 나이대에 '박하…
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 영화 '굿뉴스'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 설경구, 류승범을 향한 존경심을 드러냈다.

홍경은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "영화 촬영장에서 경구 선배와 승범 선배의 유연함과 에너지에 압도당했다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화로, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다.

엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡은 홍경은 극 중에서 3개 국어(한국어, 영어, 일본어) 연기를 완벽히 소화했다. 그는 "일을 시작할 때부터 느꼈던 건 프리 프로덕션이 굉장히 중요하다는 거다. 저도 선배들처럼 경험이 많고 유연함을 갖추고 있었으면, 어느 시점에서든 유동적으로 바뀔 수 있을 거다. 근데 저에겐 준비 기간이 필수적이다. 제작사 관계자 분들이 저를 빠르게 캐스팅해 주셨고, 촬영 4~5개월 전에 영어, 일본어 선생님을 붙여주셨다. 캐릭터를 충분한 기간 동안 준비 했기 때문에 새로운 걸 탐구할 수 있었다"고 말했다.

홍경은 또래 배우들과 호흡을 맞췄던 전작과 달리, '굿뉴스'에서는 대선배인 설경구, 류승범과 호흡을 맞췄다. 그는 "경구 선배는 정말 위대하신 선배"라며 "어린 시절부터 선배의 필모그래피를 다 보고 자랐다. 특히 전 국민이 다 아는 '박하사탕', '오아시스'는 지금 제 나이보다 한 두 살 위일 때 찍으셨는데, 그걸 보면서 경이롭다는 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서 "선배가 저라는 배우에 대해 정보가 많이 없으셨을 건데, 첫 만남부터 마지막까지 단 한 번도 의심을 품지 않으셨다. 저를 한 명의 배우로서, 또 고명이로서 믿어주셨다. 그런 선배의 믿음 아래에서 더 과감히 연기해 볼 수 있었다"고 전했다.

이어 '굿뉴스' 촬영에 임한 각오에 대해 "이전과 크게 다르지 않았다. 저는 언제나 죽기 살기로 열심히 하려고 했다. 다만 이번 영화에서는 선배들의 유연함과 에너지에 압도당한 것 같다"며 "경구 선배나 승범 선배가 어떻게 캐릭터를 준비하시는지 볼 수 있어서 좋았고, 저에게 더할 나위 없이 큰 배움이었다. 승범 선배의 에너지는 어떻게 말로 표현해야 할지 모르겠는데 옆에서 정말 많이 배웠다"고 밝혔다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신예 한가을, 원빈 친조카였다.."삼촌 도움 없이 연예계 입문"

2.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

3.

김일우♥박선영, 중국 떠났다..해외서 스킨십 더 과감 "그냥 빨리 합쳐" ('신랑수업')

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

신예 한가을, 원빈 친조카였다.."삼촌 도움 없이 연예계 입문"

2.

이효리, '선물 사양' 선언했지만..'세상 단 하나' 요가 블럭에 마음 열었다

3.

김일우♥박선영, 중국 떠났다..해외서 스킨십 더 과감 "그냥 빨리 합쳐" ('신랑수업')

4.

'나솔사계' 미스터 나, 23기 옥순 저격 "24기 옥순 비하 대화는 편집..왕따 없었다"

5.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이것이 손흥민이다" EPL 푸스카스+득점왕→MLS '올해의 골' 후보, 2개월 만에 이룬 '초특급' 금자탑…메시 위 '간판', '또또또' 亞 최초 도전

2.

이럴수가! '손흥민 AC 밀란 임대' "내년 초 시작" 美도 예의 주시→"베컴식 월드컵 준비, 쏘니도 원해"

3.

김태형 → 장원준, 이승엽 → 양의지 받았다…회장님 선물 또 기대해도 될까?

4.

시즌 끝나서 섭섭하셨죠? 투수와 야수 포지션 맞바꾸기, 스페셜 매치가 열린다

5.

손흥민 때문에 '땅을 치며 절규'...SON 왜 여기까지 쫓아온 거야? '前 북런던 라이벌'은 괴로웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.