[인터뷰②] '굿뉴스' 홍경 "경이로운 설경구 선배, 내 나이대에 '박하…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 영화 '굿뉴스'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 설경구, 류승범을 향한 존경심을 드러냈다.
엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡은 홍경은 극 중에서 3개 국어(한국어, 영어, 일본어) 연기를 완벽히 소화했다. 그는 "일을 시작할 때부터 느꼈던 건 프리 프로덕션이 굉장히 중요하다는 거다. 저도 선배들처럼 경험이 많고 유연함을 갖추고 있었으면, 어느 시점에서든 유동적으로 바뀔 수 있을 거다. 근데 저에겐 준비 기간이 필수적이다. 제작사 관계자 분들이 저를 빠르게 캐스팅해 주셨고, 촬영 4~5개월 전에 영어, 일본어 선생님을 붙여주셨다. 캐릭터를 충분한 기간 동안 준비 했기 때문에 새로운 걸 탐구할 수 있었다"고 말했다.
홍경은 또래 배우들과 호흡을 맞췄던 전작과 달리, '굿뉴스'에서는 대선배인 설경구, 류승범과 호흡을 맞췄다. 그는 "경구 선배는 정말 위대하신 선배"라며 "어린 시절부터 선배의 필모그래피를 다 보고 자랐다. 특히 전 국민이 다 아는 '박하사탕', '오아시스'는 지금 제 나이보다 한 두 살 위일 때 찍으셨는데, 그걸 보면서 경이롭다는 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서 "선배가 저라는 배우에 대해 정보가 많이 없으셨을 건데, 첫 만남부터 마지막까지 단 한 번도 의심을 품지 않으셨다. 저를 한 명의 배우로서, 또 고명이로서 믿어주셨다. 그런 선배의 믿음 아래에서 더 과감히 연기해 볼 수 있었다"고 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com